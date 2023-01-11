نجل الرئيس البرازيلي السابق: والدي بريء من أعمال الشغب

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كشف السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي السابق، الثلاثاء، أنه لا يجب أن يتم الربط بين اسم والده جايير بولسانارو وأعمال الشغب التي شهدتها العاصمة برازيليا، مطلع الأسبوع، حين اقتحم أنصار الزعيم اليميني مقرات البرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا.
وأضاف فلافيو خلال جلسة لمجلس الشيوخ: لا تحاولوا أن تخلقوا سردية من الأكاذيب، وكأن بولسونارو كانت لديه أي علاقة بهذه الأعمال غير المسؤولة.
واسترسل: منذ إعلان نتائج انتخابات الرئاسة ظل الرئيس صامتًا، يلعق جراحه، بمعزل عن العالم الخارجي تقريبًا.
وغادر بولسونارو البرازيل قبل نحو أسبوعين، قبيل تنصيب خليفته لولا دا سيلفا رئيسًا للبرازيل في 1 يناير، وهو بالولايات المتحدة حاليًا.