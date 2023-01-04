نجم الزمالك يقترب من دوري روشن

اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، يوسف أوباما من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أوباما قريب من دوري روشن

وأكد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور أن لاعبه يوسف أوباما سينتقل إلى أحد أندية دوري روشن السعودي في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة بنية البيع، حيث يمتلك عرضين.

ومن المتوقع أن يكون نادي الاتفاق أحد الفرق المرشحة لضم يوسف أوباما، خاصة أنه سبق ولعب تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، ويعلم إمكانياته الفنية والبدنية جيدًا، كما أن وكيل أعمالهما هو حازم فتوح.

وقد يكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن هو الفريق الآخر المهتم بالتعاقد مع أوباما، حيث يسعى لضم لاعبين مميزين، أملًا في تحسين النتائج، كما أنه حاول ضم نجم الأهلي المصري، محمد مجدي أفشة، ولكن فشلت الصفقة.

الزمالك هذا الموسم

على الجانب الآخر، تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة مفاجئة ضد نظيره أسوان، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة، بعد تعرضه لأول خسارة هذا الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الداخلية، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز، علمًا بأنه يحتل المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بـ27 نقطة.