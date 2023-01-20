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الهلال يخوض أول مباراة له بمونديال الأندية يوم 3 فبراير

نجم النصر السابق لـ الاتحاد السعودي: الهلال يُمثل الوطن وترهقونه بـ 3 مباريات في أسبوع !

2023-01-20 الساعة 9:55
نجم النصر السابق لـ الاتحاد السعودي: الهلال يُمثل الوطن وترهقونه بـ 3 مباريات في أسبوع !
المواطن - محمد سمعه

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وجه خالد العقيلي، نجم نادي النصر السابق، رسالة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب خوض نادي الهلال لـ 3 مباريات في أسبوع واحد قبل خوض غمار المنافسات في بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام فبراير المقبل في المغرب.

ويستعد أزرق الرياض لمواجهة نادي أبها بعد غدًا الأحد في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي، ثم يواجه نادي الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي مساء الأربعاء المقبل، وفي حال تأهل للنهائي سيخوض المباراة النهائية يوم الأحد بعد المقبل الموافق 29 يناير الجاري.

إرهاق الهلال !

وقال العقيلي عبر حسابه في “تويتر”: “أزرق الرياض يمثل الوطن، قبل الذهاب لكأس العالم للأندية سيلعب 3 مباريات في أسبوع واحد، معقولة، أين الاتحاد السعودي من ذلك؟”.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

أيضًا علق الناقد الرياضي فياض الشمري على تغريدة خالد العقيلي قائلًا: “بهذه الصورة يتكرر سيناريو 2019”.

وسيخوض الهلال أول مباراة له في كأس العالم للأندية أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت 4 فبراير المقبل.

 

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