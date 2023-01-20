نجم النصر السابق لـ الاتحاد السعودي: الهلال يُمثل الوطن وترهقونه بـ 3 مباريات في أسبوع ! 6 نصائح للاستغناء عن الوجبات غير الصحية انتحل صفة غير صحيحة للسلب فضبطته شرطة نجران موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة مطار الملك عبدالعزيز يحذر من فعلة غرامتها 5 آلاف ريال تحديات متتالية تضرب الاقتصاد الباكستاني في العمق صاحب العمل يتحمل رسوم 7 أمور للعامل غير السعودي 1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية الإطاحة بـ 5 مخالفين بحوزتهم 66 كجم من الحشيش في عسير صور لاستخراج زجاجة دواء من قولون مريض مصري
وجه خالد العقيلي، نجم نادي النصر السابق، رسالة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب خوض نادي الهلال لـ 3 مباريات في أسبوع واحد قبل خوض غمار المنافسات في بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام فبراير المقبل في المغرب.
#الهلال ممثل الوطن 🇸🇦
قبل الذهاب لكأس العالم للاندية سيلعب 3 مباريات في اسبوع .. معقوله !!!
أين الاتحاد السعودي من ذلك ؟ #الوداد #الاهلي #بطولة_اندية_العالم20 !#الهلال_نادي_سعوديقد يهمّك أيضاً
— خالد العقيلي (@aboazaz05) January 20, 2023
ويستعد أزرق الرياض لمواجهة نادي أبها بعد غدًا الأحد في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي، ثم يواجه نادي الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي مساء الأربعاء المقبل، وفي حال تأهل للنهائي سيخوض المباراة النهائية يوم الأحد بعد المقبل الموافق 29 يناير الجاري.
وقال العقيلي عبر حسابه في “تويتر”: “أزرق الرياض يمثل الوطن، قبل الذهاب لكأس العالم للأندية سيلعب 3 مباريات في أسبوع واحد، معقولة، أين الاتحاد السعودي من ذلك؟”.
أيضًا علق الناقد الرياضي فياض الشمري على تغريدة خالد العقيلي قائلًا: “بهذه الصورة يتكرر سيناريو 2019”.
وسيخوض الهلال أول مباراة له في كأس العالم للأندية أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت 4 فبراير المقبل.