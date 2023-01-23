نجم الهلال الأسبق مدربًا جديدًا لـ الطائي

أعلن نادي الطائي مساء الأحد عن تعاقده مع الروماني ميريل رادوي نجم نادي الهلال الأسبق، لتدريب الفريق الكروي الأول بفارس الشمال خلال الفترة المقبلة.

مسيرة مدرب الطائي الجديد

وتولى رادوري صاحب الـ41 عامًا من قبل تدريب نادي ستيوا بوخارست الروماني بجانب تدريبه منتخب رومانيا تحت 21 عامًا في 2018 وتدريبه منتخب رومانيا الأول خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

وسبق لـ رادوي أن لعب في الهلال خلال الفترة من 2009 إلى 2011.

وجاء رادوي خلفًا للمدرب البرتغالي بيبا لتدريب الفريق الكروي الأول بنادي الطائي.

ويُعاني فارس الشمال من سوء النتائج، حيث خسر آخر 3 مباريات في دوري روشن، أمام كل من النصر والوحدة والتعاون، ويتواجد حاليًّا في المركز التاسع في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.