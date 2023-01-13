طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار نجم الهلال عن كريستيانو رونالدو: بوجوده دائمًا يجلب الاهتمام توقعات بانفجار أوضاع كورونا بالصين قريبًا خطبة جمعة مميزة لـ المعيقلي في جنوب إفريقيا مشجع هلالي لـ رئيس باريس سان جيرمان: ودنا ميسي .. والأخير يرد الخارجية الأمريكية: إيران سبب الفوضى بالمنطقة والعالم الإسماعيلي يتعثر أمام المقاولون ويتذيل ترتيب الدوري المصري مسؤول تركي يمنع القصيرات من مغادرة المنزل بسبب سرعة الرياح ترتيب دوري روشن بعد نهاية مباراتي الجمعة وصفات منزلية للتخفيف من البرد أثناء الشتاء
تحدث البرازيلي ماثيوس بيريرا نجم نادي الهلال، عن تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مطلع شهر يناير الجاري.
ونقلت صحيفة Record البرتغالية تصريحات ماثيوس بيريرا الذي قال: “روجود رونالدو سيجعل حقبة جديدة من كرة القدم العربية تبدأ، أينما يتواجد دائمًا يجلب الاهتمام”.
وأضاف بيريرا: “وجود رونالدو جعل الجميع يحب التعرف على كرة القدم السعودية”.
وسيشارك رونالدو للمرة الأولى بقميص النصر يوم الخميس المقبل، في مباراة نجوم الهلال والنصر ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس موسم الرياض.
وحرص النجم كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على زيارة مقر تدريبات ناديه السابق، ريال مدريد لدعم اللاعبين قبل خوض نهائي كأس السوبر الإسباني بعد غدٍ الأحد ضد نادي برشلونة.
ونشر حساب الريال عبر “تويتر” مقطع فيديو من حديث رونالدو مع مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريبات لاعبي النادي الإسباني مساء اليوم في الرياض.