نجم الهلال عن كريستيانو رونالدو: بوجوده دائمًا يجلب الاهتمام

تحدث البرازيلي ماثيوس بيريرا نجم نادي الهلال، عن تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مطلع شهر يناير الجاري.

ونقلت صحيفة Record البرتغالية تصريحات ماثيوس بيريرا الذي قال: “روجود رونالدو سيجعل حقبة جديدة من كرة القدم العربية تبدأ، أينما يتواجد دائمًا يجلب الاهتمام”.

وأضاف بيريرا: “وجود رونالدو جعل الجميع يحب التعرف على كرة القدم السعودية”.

مباراة رونالدو الأولى

وسيشارك رونالدو للمرة الأولى بقميص النصر يوم الخميس المقبل، في مباراة نجوم الهلال والنصر ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس موسم الرياض.

وحرص النجم كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، على زيارة مقر تدريبات ناديه السابق، ريال مدريد لدعم اللاعبين قبل خوض نهائي كأس السوبر الإسباني بعد غدٍ الأحد ضد نادي برشلونة.

ونشر حساب الريال عبر “تويتر” مقطع فيديو من حديث رونالدو مع مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريبات لاعبي النادي الإسباني مساء اليوم في الرياض.