نجم الهلال يبكي بعد الإصابة ومخاوف من غيابه عن السوبر

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دخل اللاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال في نوبة بكاء، بعد تعرضه للإصابة أمام أبها في مباراة اليوم بين الفريقين في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
بكاء ميشايل بعد مغادرته أرضية الملعب.#الهلال_ابها | #SSC pic.twitter.com/7lGHPwtnItقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 22, 2023
وكان ديلجادو خرج من المباراة اضطراريًا بسبب الإصابة في الدقيقة الـ58 من عمر المباراة، ليدخل بدلًا منه المالي موسى ماريجا.
والتقطت عدسات الكاميرا ديلجادو وهو يبكي بسبب قوة الإصابة، مما دفع المدرب الأرجنتيني رامون دياز لمواساته والتخفيف عنه.
ويستعد أزرق الرياض لمواجهة نادي الفيحاء مساء الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث توجد مخاوف لدى الأزرق من غياب ديلجادو عن مباراة الفيحاء.
وكان الكوري الجنوبي جانغ هيون سو سجّل الهدف الأول لأزرق الرياض بالدقيقة الـ22 ثم تعادل عبدالفتاح آدم لفريق أبها في الدقيقة الـ30.
وفي الشوط الثاني، سجل سالم الدوسري هدف التقدم لـ أزرق الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ54.
وحافظ أزرق الرياض على تقدمه رغم إلغاء هدف ثالث له سجله اللاعب موسى ماريجا، ليرفع الأزرق رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نادي أبها عند 19 نقطة في المركز السابع.