نجم رياضي مشهور سرق شيئًا من بوتين وسط الكرملين

كشف كتاب جديد جريمة سرقة كاملة نفذها نجم دفاع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، ريو فيرديناند، حيث تبين أن النجم الشهير أخذ ملعقة خلسة من على طاولة أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء فعاليات مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا.

تفاصيل الجريمة

ووفقًا لكتاب كيف لا أكون قويًا، للإعلامية الرياضية في BBC، أليكس سكوت، فإن الواقعة حدثت في الكرملين، مقر الحكم الروسي، حيث كتبت قائلة: كجزء من برنامج أساطير الفيفا، دعيت أنا وريو فيرديناند إلى الكرملين للحديث عن كأس العالم 2018 الذي استضافته روسيا.

وكشفت أن ريو جعلها تضحك حينما كانا في طريق الخروج، وذلك عندما فتح يده ليكشف أنه أخذ ملعقة صغيرة كتذكار من الكرملين.

كما أوضحت سكوت، التي سبق لها أن لعبت لصفوف أرسنال وبرمنغهام في إنجلترا، أنها لم تشعر بالراحة في الاجتماع، قائلة: كنت المرأة الوحيدة في الغرفة لكنني كنت هناك لمناقشة كرة القدم، حتى إنني تعلمت جملة باللغة الروسية وحاولت أن أقولها وفشلت.

وتابعت: كان اليوم كله غير معتاد تمامًا، التقطنا الصور مع بوتين لكنني كنت خائفة حتى من تناول الشاي والكعك أمامي، في حال انتهكت عن غير قصد بعض الأعراف الدبلوماسية الخفية.

مونديال 2018

ويشار إلى أن كأس العالم 2018 كان البطولة الحادية والعشرين من بطولات كأس العالم لفرق الرجال الوطنية، وأقيمت تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقد استضافتها روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 15 يوليو من عام 2018، وتكلل بوصول فرنسا إلى الكأس.