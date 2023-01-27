نجوم عانوا أمام أحمد حجازي آخرهم رونالدو

عانى الكثير من النجوم أمام قدرات المدافع المصري أحمد حجازي، الدفاعية المميزة وكان آخرهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة النصر والاتحاد أمس الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويُعد حجازي صاحب الـ34 عامًا واحدًا من الأوراق الرابحة في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد والمنتخب المصري.

أحمد حجازي يتألق أمام النجوم

حجازي كان سبق له التفوق على مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول، حينما كان حجازي لاعبًا في صفوف نادي ويست بروميتش آلبيون في الدوري الإنجليزي، حيث كان ذلك في عام 2019، قبل هبوط ويست بروميتش لدوري الدرجة الأولى.

كذلك عانى اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام من تألق أحمد حجازي دفاعيًا خلال مباراة سابقة بين توتنهام وويست بروميتش في الدوري الإنجليزي موسم 2017/2018.

أيضًا حجازي قدم أداءً دفاعيًا مميزًا في مباراة مصر والأوروجواي في كأس العالم 2018 بـ روسيا، حيث نجح في التقليل من خطورة لويس سواريز آنذاك.

ونجح حجازي بعد انضمامه للدوري السعودي في تقليل خطورة كل من السوري عمر السومة نجم الأهلي المعار حاليًا لفريق العربي القطري، والفرنسي بافيتيمبي جوميز نجم الهلال السابق.

وتأهل نادي الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي حيث سيواجه نادي الفيحاء مساء بعد غدٍ الأحد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

جدير بالذكر أن حجازي سبق له اللعب في صفوف الأهلي المصري وفيورنتينا الإيطالي والإسماعيلي المصري.