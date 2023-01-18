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غدًا الخميس في ملعب الملك فهد الدولي

نجوم فريق موسم الرياض يتدربون استعدادًا لمواجهة سان جيرمان

2023-01-18 الساعة 1:06
نجوم فريق موسم الرياض يتدربون استعدادًا لمواجهة سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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واصل نجوم فريقي الهلال والنصر استعداداهم لمواجهة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غدًا الخميس في مباراة كأس موسم الرياض.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه في “تويتر” صورًا من تدريبات لاعبي الهلال والنصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وفي السياق ذاته، أعلن النجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق، حضوره مباراة كأس موسم الرياض.

كأس موسم الرياض

وقال ديل بييرو في فيديو نشره المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”: “أراكم قريبًا بمباراة الخميس، يلا هلال يلا نصر”.

وستُعرض المباراة المقرر إقامتها في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على قنوات BEIN SPORTS المفتوحة و BEIN SPORTS 2, BEIN SPORTS 1 ENGLISH , BEIN SPORTS 2 FRENCH.

فريق موسم الرياض - الهلال والنصر

وكان آل الشيخ، منح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو شارة قيادة الفريق المكون من ناديي الهلال والنصر لـ مباراة باريس سان جيرمان.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو له مع النجم رونالدو قائلًا وهو يمنحه شارة القيادة: “الوعد إن شاء الله يوم 19 يناير، لقاء فوق الخيال، ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف وإن شاء الله التشكيلة غدًا بيعلنها المدرب وخالد، أتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين، ونصير كلنا موسم الرياض، وبعد الساعتين نوقف الهدنة”.

فريق موسم الرياض - الهلال والنصر

وكشفت تقارير إعلامية عن نفاد تذاكر مباراة كأس موسم الرياض، التي تُقام يوم 19 يناير الجاري بين فريق مكون من نجوم النصر والهلال ضد نجوم باريس سان جيرمان.

وذكرت الهيئة العامة للترفيه أن سعر التذكرة خلف المرمى يصل إلى 35 ريالًا، بينما سعر تذكرة جانب المنصة يصل إلى 40 ريالًا وسعر تذكرة الدرجة الأولى يصل إلى 60 ريالًا، بينما سعر تذكرة الدرجة الذهبية يصل إلى 1550 ريالًا.

فريق موسم الرياض - الهلال والنصر

 

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