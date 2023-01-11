Icon

مقتل وإصابة 28 في تفجير انتحاري بمقر الخارجية الأفغانية Icon موعد بداية مبكية الحصني وأبرز علاماتها Icon الكويت : رصد متحور XBB.1.5 أوميكرون Icon توقف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء أمريكا  Icon رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب فتاكة Icon وزير الطاقة: دشنا مشروعات الطاقة النووية الأولى من نوعها في العالم Icon منافسة خاصة بين مودريتش وغويامون في مباراة اليوم Icon وزير الاستثمار: المملكة صمام الأمان للعالم في مجال الطاقة Icon حائل تسجل أقل درجة حرارة بـ9 مئوية Icon حساب المواطن يوضح حل مشكلة غير مؤهل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
غرائب
بسبب ضياع جهاز كمبيوتر

نزيل غاضب يقتحم واجهة فندق بسيارته في شنغهاي

2023-01-11 الساعة 2:08
نزيل غاضب يقتحم واجهة فندق بسيارته في شنغهاي
المواطن - فريق التحرير

اقتحم نزيل غاضب، أحد فنادق شنغهاي بسيارته، ما أحدث فوضى في المدخل بدون تسجيل أي إصابة، بعد مشادة كلامية بينه وبين عدد من الموظفين بسبب فقدان جهاز الكمبيوتر الخاص به.

لحظة الاقتحام

وانتشرت مقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر سيارة بيضاء يحاول سائقها تحطيم مدخل فندق “سنترال هوتيل” في شنغهاي قبل أن يدخل البهو.

ويُسمع في مقاطع الفيديو عدد من الزبائن يقولون: “أصيب بالجنون!”، تزامناً مع تدمير السائق كل ما يظهر أمامه. وتوقفت السيارة عند باب آخر للخروج من الفندق.

سبب الغضب

ووجه بعض الحاضرين سؤالًا للنزيل الغاضب: “هل تدرك ما فعلته للتو؟”، فيما كان آخرون يحاولون إخراج السائق من السيارة.

بدورها، أوضحت الشرطة أن السائق يبلغ 28 عاماً، وقيل إنه تجادل مع موظفي الفندق بعد أن فقد جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به أثناء إقامته.

اعتقال السائق

وأكد موظفون في الفندق أن جهاز الكمبيوتر سُرق ثم عُثر عليه خارج الفندق.

وأشارت الشرطة، عبر موقع ويبو للتواصل الاجتماعي، إلى عدم وقوع أي إصابات بعد حادث الاقتحام، وأنه تم إيقاف السائق للخضوع للتحقيقات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
مشاهد من احتفالات الداخلية بيوم الشرطة العربية 
السعودية اليوم

مشاهد من احتفالات الداخلية بيوم الشرطة العربية 

السعودية اليوم
جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية...
السعودية اليوم

جامعة نجران تفتح باب القبول للمشاريع البحثية...

السعودية اليوم
الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...
السعودية اليوم

الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...

السعودية اليوم
طرد إيران من الأمم المتحدة
العالم

طرد إيران من الأمم المتحدة

العالم
العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه...
العالم

العثور على فنان يمني مشنوقًا بعد خروجه...

العالم
إنفانتينو: أتمنى التوفيق لـ السعودية ومصر في...
كأس العالم

إنفانتينو: أتمنى التوفيق لـ السعودية ومصر في...

كأس العالم
تعليم شقراء: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم شقراء: استمرار الدراسة عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم