نزيل غاضب يقتحم واجهة فندق بسيارته في شنغهاي

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اقتحم نزيل غاضب، أحد فنادق شنغهاي بسيارته، ما أحدث فوضى في المدخل بدون تسجيل أي إصابة، بعد مشادة كلامية بينه وبين عدد من الموظفين بسبب فقدان جهاز الكمبيوتر الخاص به.
On Jan 10 a car crashed into the lobby of Jinling Purple Mountain Hotel Shanghai (上海金陵紫金山大酒店) in Lujiazui, Pudong after the driver, a guest at the hotel, had a spat with hotel staff over his notebook computer which purportedly went missing in his room. pic.twitter.com/ExOaAPTtJKقد يهمّك أيضاً
— Byron Wan (@Byron_Wan) January 11, 2023
وانتشرت مقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر سيارة بيضاء يحاول سائقها تحطيم مدخل فندق “سنترال هوتيل” في شنغهاي قبل أن يدخل البهو.
ويُسمع في مقاطع الفيديو عدد من الزبائن يقولون: “أصيب بالجنون!”، تزامناً مع تدمير السائق كل ما يظهر أمامه. وتوقفت السيارة عند باب آخر للخروج من الفندق.
ووجه بعض الحاضرين سؤالًا للنزيل الغاضب: “هل تدرك ما فعلته للتو؟”، فيما كان آخرون يحاولون إخراج السائق من السيارة.
بدورها، أوضحت الشرطة أن السائق يبلغ 28 عاماً، وقيل إنه تجادل مع موظفي الفندق بعد أن فقد جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به أثناء إقامته.
وأكد موظفون في الفندق أن جهاز الكمبيوتر سُرق ثم عُثر عليه خارج الفندق.
وأشارت الشرطة، عبر موقع ويبو للتواصل الاجتماعي، إلى عدم وقوع أي إصابات بعد حادث الاقتحام، وأنه تم إيقاف السائق للخضوع للتحقيقات.