Icon

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية Icon المسند: كل الظواهر المناخية بالمملكة طبيعية عدا تغير درجات الحرارة Icon اكتشاف مجموعة ثانية من الوثائق السرية لـ بايدن Icon الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية Icon السفارة الأمريكية بالرياض تغلق أبوابها الاثنين المقبل Icon وظائف شاغرة بفروع التصنيع الوطنية في 4 مدن Icon ضبط 1882 مركبة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد الأمامي Icon وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي Icon اكتمال نجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي بشكل نهائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكثر من 200 مركز خدمة

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون حول العالم

2023-01-12 الساعة 10:01
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون حول العالم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة عبدالرحمن بن فهد شمس، عن إضافة منصة “نسك” لخدمات إضافية لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا، حيث ألزمت الوزارة الشركات بتوفير مرشد من دولة الحاج، بالإضافة إلى توفير أكثر من 200 مركز خدمة يُعنى بمساعدة الحجاج في هذه الدول.

أكثر من 200 مركز خدمة

ولفت خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات “إكسبو الحج 2023″، إلى إمكانية تصميم واختيار باقة خدمات الحج والعمرة عبر المنصة الحكومية الموحدة “منصة نسك ” من جميع أنحاء العالم، لافتًا الانتباه إلى أن المنصة تعمل حاليًّا على فتح مراكز لها في عدد من الدول؛ لتقديم خدماتها على النحو المطلوب لضيوف الرحمن.

قد يهمّك أيضاً
Img

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

Img

الأخضر يتطلع للتتويج بـ كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه

وأشار إلى أن “نسك” تستهدف تطوير تجربة الحجاج والمعتمرين وتحسينها، من خلال تيسير إجراءات قدومهم إلى المملكة من أنحاء العالم كافة، وأشار إلى إمكانية اختيار الحاج الشركات المناسبة عبر المنصة وتحديد الباقات الملائمة لاحتياجه، كما أكد أهمية دور الوزارة في متابعة ومراقبة جميع عروض الشركات، والتأكد من صحتها بما يدعم الشفافية والتنافسية؛ لتصب جميعها في رضا الحجاج.

تحسين تجربة ضيوف الرحمن

جاء ذلك خلال ورشة “منصة نسك: تحسين تجربة ضيوف الرحمن” لتسليط الضوء على الجهود العظيمة التي تقدمها المملكة، في سبيل تسهيل الخدمات المقدمة للحجاج، وإثراء تجربتهم وتيسير الإجراءات لأداء مناسك الحج والعمرة لضيوف الرحمن بكل يسر وطمأنينة.

وتقدم منصة “نسك” الخدمات الإلكترونية المختلفة لضيوف الرحمن، وإصدار التصاريح، وإتاحة الأدلة الإرشادية وخرائط الواقع المعزز، والخرائط التفاعلية التي بدورها تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

تستهدف 95% من لغات المسلمين حول العالم

فيما أبان نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة السعودية للسياحة مصعب بن محمود هاشم، أن “نسك” تستهدف تغطية 95% من اللغات التي يتحدث بها المسلون حول العالم، فيما تصل أعداد اللغات المتاحة عبر المنصة إلى 7 لغات، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والارتقاء بتجربة زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة وإثراء تجربتهم وتحسينها بإتاحة جميع المعلومات التي يحتاجها الحاج تحت المنصة، ودراسة رحلة ضيوف الرحمن من بدايتها، ومعرفة مواطن الألم والتحسينات التي تعزز هذه التجربة.

مزايا نسك

وتحدث عن المزايا والمنصات التي تشملها نسك مثل؛ منصة تدريب تضم العاملين في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن، ومنصة لتقديم خدمات تلبِّي احتياجات الحاج من مواد لتأدية النسك، أو مكملات تعزز تجربته مثل الهدايا وغيرها وجميعها عبر المنصة، مشيرًا إلى استهداف إتاحة سوق افتراضي لجميع العاملين في المملكة يستطيع الحاج منه التعرف على المملكة بشكل أوسع، لافتاً النظر إلى سعيهم زيادة أعداد القادمين إلى المملكة لإداء مناسك الحج والعمرة، حيث رتبت رحلات مسبقة إلى بعض الدول الإسلامية؛ ما أدَّى إلى زيادة أعداد القادمين 4 أضعاف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدينة الملك سلمان للطاقة توفر 17 وظيفة...
حصاد اليوم

مدينة الملك سلمان للطاقة توفر 17 وظيفة...

حصاد اليوم
تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 29
السعودية اليوم

تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 29

السعودية اليوم
دهس شخصين في منطقة رملية بالقنفذة والشرطة...
أخبار أمنية

دهس شخصين في منطقة رملية بالقنفذة والشرطة...

أخبار أمنية
حقيبة تثير ذعرًا بالبرازيل قبيل تنصيب الرئيس
العالم

حقيبة تثير ذعرًا بالبرازيل قبيل تنصيب الرئيس

العالم
أحمد حجازي باقٍ في الاتحاد حتى 2026
الرياضة

أحمد حجازي باقٍ في الاتحاد حتى 2026

الرياضة
خمسة مطابخ عربية بين الأفضل في العالم
حصاد اليوم

خمسة مطابخ عربية بين الأفضل في العالم

حصاد اليوم
استقرار أسعار النفط في بداية التعاملات
السوق

استقرار أسعار النفط في بداية التعاملات

السوق
محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول...
العالم

محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية إسطنبول...

العالم