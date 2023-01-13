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نصائح بسيطة للتعامل مع الإرهاق العاطفي

2023-01-13 الساعة 1:05
نصائح بسيطة للتعامل مع الإرهاق العاطفي
المواطن - فريق التحرير

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قالت الدكتورة إركيام أخميتوفا، مديرة مركز علم النفس بجامعة سامارا: إن التخطيط لقضاء العطلات والهوايات واجتماعات العمل يساعد على تقليل شدة الإرهاق.

التفاصيل

وفي مقابلة مع صحيفة إزفيستيا، تشير الدكتورة إلى أن بيانات من مصادر تحليلية مختلفة تفيد بأن نسبة كبيرة من السكان تعاني من الإرهاق العاطفي.

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وأضافت مديرة مركز علم النفس بجامعة سامارا: “إذا شعر الشخص بأولى علامات الإرهاق، عليه تنظيم تقويم يدون فيه أوقات الراحة خلال اليوم. كما يجب أن يدرج في التقويم جميع اللقاءات والاجتماعات، ولكن في هذه الحالة لن يتبقى وقت لتناول الغداء والعشاء وممارسة الهوايات. كما أن الكثيرين بعد العمل الفكري يستمرون في الراحة الفكرية، ولكن في هذه الحالة دماغهم يستمر بالعمل، أي لا يرتاح”.

وتنصح الخبيرة في حالة الإرهاق العاطفي التجوال في الهواء الطلق وممارسة نشاط بدني خفيف. كما من الضروري مراقبة مستوى فيتامينات D ومجموعة B؛ لأن نقصها يسبب تفاقم الحالة العاطفية.

وينسب العلماء متلازمة الإرهاق العاطفي إلى الظواهر النفسية الفيزيولوجية. ويمكن أن يتطور الثقل العاطفي لفترات طويلة إلى الإرهاق الجسدي والعقلي والعاطفي.

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