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منها عدم خفض الرأس والبقاء بوضع الجلوس

نصائح فعالة لوقف نزيف الأنف

2023-01-27 الساعة 11:17
نصائح فعالة لوقف نزيف الأنف
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور حاتم بدران، أستاذ ألأنف والأذن والحنجرة كلية الطب جامعة القاهرة، أنه يجب التعامل مع الشخص المصاب بنزيف الأنف في وضع الجلوس، مشيرًا إلى أن ميلان الرأس يؤدي إلى زيادة النزيف.

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العلاج

وأردف حاتم بدران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، قائلًا: إن حساسية الأنف أحد أهم أسباب العطس المتكرر عند الاستيقاظ صباحًا، خاصة بعد التعرض لروائح معينة.

وتابع أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة القاهرة، أنه يتم علاج حساسية الأنف عن طريق الحبوب وبخاخ الأنف ويحصل عليها المريض عند اللزوم فقط.

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