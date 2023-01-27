نصائح فعالة لوقف نزيف الأنف موسكو تمهل سفير لاتفيا أسبوعين لمغادرة أراضيها ولي العهد بأحد مطاعم العلا : حي هالشوف أبو سلمان تركي الفيصل: مؤسسات دولية حكومية خلف العمليات الإرهابية ضد المصحف الفتح يهزم الوحدة بثنائية في مباراة مؤجلة دولة أوروبية تنحاز لروسيا على حساب أوكرانيا أطعمة تزيد خطر التدهور المعرفي الإسماعيلي يحقق فوزه الثاني في الدوري المصري بعد 37 يومًا مؤسسة فرنسية تمنع استخدام روبوت تشات جي بي تي إطلاق نار على مستوطنة بالقدس وإصابة 5 إسرائيليين
كشف الدكتور حاتم بدران، أستاذ ألأنف والأذن والحنجرة كلية الطب جامعة القاهرة، أنه يجب التعامل مع الشخص المصاب بنزيف الأنف في وضع الجلوس، مشيرًا إلى أن ميلان الرأس يؤدي إلى زيادة النزيف.
وأردف حاتم بدران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، قائلًا: إن حساسية الأنف أحد أهم أسباب العطس المتكرر عند الاستيقاظ صباحًا، خاصة بعد التعرض لروائح معينة.
وتابع أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة القاهرة، أنه يتم علاج حساسية الأنف عن طريق الحبوب وبخاخ الأنف ويحصل عليها المريض عند اللزوم فقط.