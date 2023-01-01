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الشخص الذي لا يقرأ يعيش حياة واحدة

نصائح ملياردير عصامي شهير في التخطيط لـ 2023

2023-01-01 الساعة 9:19
نصائح ملياردير عصامي شهير في التخطيط لـ 2023
المواطن - فريق التحرير

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يراجع البعض مع بداية عام 2023 سلوكياته وعاداته فيما مضى من الأيام، ويبدأ في وضع خططه للتطوير الذاتي بما يجعله أفضل في كافة النواحي الشخصية والبدنية والعقلية والمادية.

نصائح ملياردير عصامي

وتفيد نصائح ملياردير عصامي شهير، الكثير في التخطيط لعام 2023 ، حيث قال الملياردير المالك لفريق، دالاس مافريكس، مارك كوبان، إن كل شخص يزيد عمره عن 30 عاماً يجب أن يقرأ كل يوم. وإلا فهو يقيد نفسه وحياته المهنية.

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وأردف كوبان: إذا كان عمرك تجاوز الأربعين أو الثلاثين، ولا تقرأ، فأنت محروم.. لأنك لا توسع عقلك. إذ أن الشخص الذي لا يقرأ يعيش حياة واحدة، فيما يعيش من يقرأ عدداً غير محدود من الحيوات.

وأكد كلامه، دراسة أجراها باحثون في كلية الصحة العامة بجامعة ييل عام 2016، والتي وجدت أن القراءة لمدة 30 دقيقة يومياً ساعدت المشاركين الذين يبلغون من العمر 50 عاماً أو أكبر على العيش في المتوسط لمدة عامين أطول من نظرائهم الذين لا يقرؤون، بغض النظر عن الصحة والثروة والجنس والتعليم.

كوبان نفسه قارئ نشط.

وفي تصريحات لشبكة  “CNBCعام 2018، قال كوبان إنه يقرأ من 4 إلى 5 ساعات يومياً بحثاً في الأخبار العالمية والمحلية ورسائل البريد الإلكتروني وأبحاث التكنولوجيا.

ويبدو أن ابنتي كوبان الأكبر سناً قد اكتسبتا ذوقه للقراءة – أو على الأقل تم رشوتهما من أجل ذلك. وقال كوبان إنه عندما كانتا أصغر سناً، كانت الفتاتان تكافآن بـ “حذاء أو أي شيء يريدانه”، بعد قراءة عدد معين من الصفحات. بعد ذلك، يمكن للعائلة إجراء محادثات حول ما قرأوه.

لكن كوبان قال إنه كان عليه أن يتبنى استراتيجية مختلفة لابنه، البالغ من العمر الآن 13 عاماً، والذي لا يحب القراءة. وفيما كان كوبان قلقاً من أن تناقض ابنه تجاه الكتب قد “يضر به على المدى الطويل” – حتى أدرك أن ابنه كان يتعلم بطرق مختلفة. وقال كوبان: إنهم يكتسبون الكثير من المعلومات عبر الإنترنت.

أدوات مساعدة

وبعد ملاحظة أن ابنه كان يكتسب مفاهيم الأعمال مثل الهوامش الإجمالية والعائدات من مشاهدة مقاطع فيديو YouTube وتيك توك، أدرك كوبان أن المنصات يمكن أن تعمل كأدوات مساعدة للآباء والأمهات.

وأضاف كوبان: تيك توك هي أفضل أداة أبوية في العالم لأنها قائمة على الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما تشاهده. لذا، إذا أردت أن أعرف ما الذي يريده أطفالي، فأنا ألقي نظرة على خلاصات تيك توك الخاصة بهم.

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