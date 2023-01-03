نصف سمكة يسبح في الماء ويمارس حياته بشكل طبيعي

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب يوثق سمكة ضخمة تعيش في أعماق البحار بنصف جسد.
وفي الفيديو، يمكن رؤية، السمكة تعيش وتمارس حياتها بشكل طبيعي رغم أنه يبدو أنها تعرضت لهجوم من سمكة مفترسة أدى إلى فقدانها نصف جسدها من منطقة الظهر.
وأدهش الفيديو، رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استغرابهم من بقاء السمكة على قيد الحياة بنصف جسد.