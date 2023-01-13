سناب شات يدرس إضافة ميزة طال انتظارها نصف مليون مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام 3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي سائق شاحنة مستهتر يصدم مركبة مواطنة: ما في مشكلة تأمين يصلح سيارة هيفاء حسين: بيصير لي انفصام.. أشجع الهلال وأحب رونالدو الخليج والوحدة يسعيان لمواصلة الانتصارات وفد النواب الياباني يتعرف على فرص التعاون مع المملكة الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ بالرياض الديلي ميل: والد ميسي في الرياض لإجراء محادثات مع الهلال الهلال يصطدم بالوداد في كأس العالم للأندية 2022
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الجمعة، أن نصف مليون مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.
وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم توزيع (112320) عبوة من مياه زمزم على المصلين، وتعطير المسجد الحرام بـ(100) فواحة، واستخدام (2550) لترًا من المعطرات و(130000) لتر من المطهرات.
وأضافت رئاسة شؤون الحرمين أنه تم تقديم الإرشاد المكاني باللغات المختلفة إلى (55728) مستفيدًا، والتوعية الميدانية لـ(130500) مستفيد، والتوعية الرقمية لـ(20000) مستفيد.