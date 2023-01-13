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وسط منظومة من الخدمات المتكاملة

نصف مليون مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

2023-01-13 الساعة 3:38
نصف مليون مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الجمعة، أن نصف مليون مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.

زمزم والتعطير

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم توزيع (112320) عبوة من مياه زمزم على المصلين، وتعطير المسجد الحرام بـ(100) فواحة، واستخدام (2550) لترًا من المعطرات و(130000) لتر من المطهرات.

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إرشاد وتوعية

وأضافت رئاسة شؤون الحرمين أنه تم تقديم الإرشاد المكاني باللغات المختلفة إلى (55728) مستفيدًا، والتوعية الميدانية لـ(130500) مستفيد، والتوعية الرقمية لـ(20000) مستفيد.

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