نصيحة: الاستثمار في الإبل أفضل من العقار

قدم مالك الإبل بدر بن ضمنه، نصيحة لجميع أصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار في قطاع الإبل.

وأوضح بن ضمنه خلال استضافته ببرنامج ” مجلس الصياهد”، أن الاستثمار في قطاع الإبل أفضل من العقار.

مردوده أفضل

وقال، أنصح نفسي وأنصح جميع أصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار في الإبل، لأن مردوده أفضل من العقار.