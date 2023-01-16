نصيحة ذهبية لـ الزوجين لتفادي الخلافات الزوجية

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وجه د. عبدالله السلمان المستشار الأسري نصيحة مهمة للزوج والزوجة لتفادي الوقوع في المشاكل والخلافات الزوجية
وحذر السلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، من مخاطر وأضرار الانصياع أو الاستماع لمن ينقل الكلام للوقيعة بين الزوجين.
وقال السلمان، “لا تصغِ لمن ينقل الكلام بهدف الوقيعة بينك وبين شريك حياتك أو غيره فمن نقل لك قد ينقل عنك”.
وختم د. عبدالله السلمان بقوله “في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنة نمَّام))، وفي رواية ((قتَّات))”.