نظام الوساطة العقارية يقلل النزاعات ويحسن كفاءة التعاملات

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أوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف، محمد المرشد، مزايا نظام الوساطة العقارية الجديد، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى تقليل النزاعات العقارية والتي تؤثر على حركة القطاع.
فيديو | هل لنظام الوساطة العقارية تأثير في تقليل النزاعات العقاريةوالتي تؤثر على حركة القطاع؟.. رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف محمد المرشد يجيب #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/BedrAsrBwsقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 19, 2023
وقال المرشد خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن النظام يقلل النزاعات، ويحد الحركة في وضع السوق، لأنه يعتمد على الحوكمة.
وأضاف: النظام يؤدي لتحسين كفاءة التعاملات، والحد من الأحكام والإجراءات، وتمكين الممارسين لهذا النشاط بعمل خلق مواءمة لاسيما أن مثل هذه الإجراءات تشرف عليها الهيئة العامة للعقار.