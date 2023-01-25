10 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن السفير التركي بالمملكة : محمد بن سلمان هو المحفز للأفكار المبتكرة إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص إمفيتامين نظمي النصر: نيوم هدية المملكة للبشرية تاليسكا الأكثر تسديدًا في دوري روشن مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية الراجحي : منظومة الخدمات الاجتماعية بالمملكة أكثر كفاءة وعدالة آخر تطورات مفاوضات سان جيرمان مع ميسي كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تعلن آخر موعد لسداد تكاليف التدريب الموارد البشرية توضح حالات إيداع الدفعات المالية بأثر رجعي
أكد المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لنيوم، أن هذه المدينة هدية المملكة للبشرية، وتعد أكبر مشروع تطويري في العالم صُمم وفق مبادئ تراعي الاستدامة، وتضع الطبيعة في أولوياتها.
فيديو | الرئيس التنفيذي لـ #نيوم م. نظمي النصر:قد يهمّك أيضاً
مدينة #نيوم هدية المملكة للبشرية.. وتعد أكبر مشروع تطويري في العالم صمم وفق مبادئ تراعي الاستدامة #فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/PAJ1hNi3SX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2023
وحسب قناة “الإخبارية”، أضاف النصر خلال كلمته بملتقى الاستثمار البلدي “فرص” “أن طموحنا في نيوم أحد أهم المشاريع الرئيسية لرؤية المملكة 2030، أن نبني مدنًا محورها الإنسان، تغير مفاهيم العالم عن المدن التقليدية التي يتم بناؤها من أجل السيارات والشوارع دون أي مراعاة للطبيعة والإنسان”.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم”، نظمي النصر، أوضح في وقت سابق، أنه تم إنجاز 20% من البنية التحتية للمشروع، مؤكدًا أن العمل مستمر لإيصال البنية التحتية للمناطق الجاهزة للبناء، ويسير حسب التواريخ المقررة.
وأضاف النصر، في تصريحات سابقة على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن القطاع الخاص الوطني والعالمي يرى فرصة للتمويل والاستثمار في المشروع، كمشروع استثماري ناجح يحرص على جذب القطاع الخاص كأولوية له، وذلك بعد توفير البنية التحتية.