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أكبر مشروع تطويري وضع الطبيعة في أولوياته

نظمي النصر: نيوم هدية المملكة للبشرية

2023-01-25 الساعة 3:17
نظمي النصر: نيوم هدية المملكة للبشرية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لنيوم، أن هذه المدينة هدية المملكة للبشرية، وتعد أكبر مشروع تطويري في العالم صُمم وفق مبادئ تراعي الاستدامة، وتضع الطبيعة في أولوياتها.

وحسب قناة “الإخبارية”، أضاف النصر خلال كلمته بملتقى الاستثمار البلدي “فرص” “أن طموحنا في نيوم أحد أهم المشاريع الرئيسية لرؤية المملكة 2030، أن نبني مدنًا محورها الإنسان، تغير مفاهيم العالم عن المدن التقليدية التي يتم بناؤها من أجل السيارات والشوارع دون أي مراعاة للطبيعة والإنسان”.

إنجاز 20% من البنية التحتية

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم”، نظمي النصر، أوضح في وقت سابق، أنه تم إنجاز 20% من البنية التحتية للمشروع، مؤكدًا أن العمل مستمر لإيصال البنية التحتية للمناطق الجاهزة للبناء، ويسير حسب التواريخ المقررة.

وأضاف النصر، في تصريحات سابقة على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن القطاع الخاص الوطني والعالمي يرى فرصة للتمويل والاستثمار في المشروع، كمشروع استثماري ناجح يحرص على جذب القطاع الخاص كأولوية له، وذلك بعد توفير البنية التحتية.

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