اجتماع مرتقب بين مسؤولي الهلال وميسي في باريس جموع غفيرة تتسابق شوقًا لزيارة الروضة الشريفة نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر غزارة في الأمطار 3 دول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بالدبابات مسلح يقتحم أحد أكبر متاجر أمريكا ويهدد بطعن الزبائن بداية محبطة لـ جواو فيليكس مع تشيلسي خريطة الأمطار اليوم ضمن الحالة الممطرة الـ10 لاعبو Barcelona يغضبون تشافي زوار مهرجان شتاء جازان 23 يتدفقون على القلعة الدوسرية والقرية التراثية الجماهير تترقب موقف ألفارو جونزاليس
قال محلل الطقس في مركز الأرصاد بجدة، عقيل العقيل إن شتاء العام أكثر دفئًا وغزارة في الأمطار، لافتًا إلى أن هذه الأيام تشهد ذروة البرودة متوقعًا عدم انخفاض بدرجات الحرارة.
وأوضح العقيل في مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن السحب الرعدية تتكون في السواحل الغربية بمنطقة مكة المكرمة متوقعًا هطول أمطار من متوسطة لغزيرة، وجريان للسيول وتحرك للسحب إلى منطقة الباحة من الجهة الشرقية وصولًا للمناطق الجنوبية بمنطقة الرياض.
وأضاف أن مناطق الباحة وعسير وجازان والمناطق الجنوبية والشمالية ستشهد غزارة في الأمطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
من جهته، توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني استمرار الحالة الممطرة العاشرة في موسم 1444هـ بأمطار على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان وشرقها.
كما توقع الحصيني أن تكون الأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد تمتد إلى المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض بأمطار من خفيفة لمتوسطة وجنوب الشرقية.