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تُقام يوم 19 يناير الجاري

نفاد تذاكر مباراة الهلال والنصر ضد سان جيرمان بـ موسم الرياض

2023-01-08 الساعة 11:33
نفاد تذاكر مباراة الهلال والنصر ضد سان جيرمان بـ موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن نفاد تذاكر مباراة كأس موسم الرياض، التي تُقام يوم 19 يناير الجاري بين فريق مكون من نجوم الهلال والنصر ضد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر برنامج “أكشن مع وليد”- قبل قليل- أن التذاكر تم بيعها بالكامل بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق من اليوم، طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد فريق باريس سان جيرمان.

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نفاد تذاكر المباراة

وقبل نفاد التذاكر بالكامل كان تركي آل الشيخ علق عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مليون ونص طلب لتذاكر المباراة”.

وسيلعب فريق مكون من نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، حيث من المتوقع رؤية رونالدو في تشكيل الفريق المكون من ناديي الهلال والنصر ضد النجم الأرجنتيني لاعب نادي باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان ضد لانس

مباراة موسم الرياض 

ومن المقرر أن يلعب نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، عند الساعة الثامنة مساء، على إستاد الملك فهد الدولي.

سالم الدوسري - جوستافو - الهلال والنصر - النصر والهلال

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن مؤخرًا عن تولي المدير الفني الأرجنتيني، مارسيلو جاياردو، الحاصل على كأس ليبرتادوريس مرتين، لفريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان.

وكان جاياردو قد قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت الأرجنتيني، وحقق نتائج مميزة معه، خصوصًا عندما حقق لقب ليبرتادوريس على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيوز، في ديسمبر 2018.

النصر والهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

 

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