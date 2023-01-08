نفاد تذاكر مباراة الهلال والنصر ضد سان جيرمان بـ موسم الرياض

كشفت تقارير إعلامية عن نفاد تذاكر مباراة كأس موسم الرياض، التي تُقام يوم 19 يناير الجاري بين فريق مكون من نجوم الهلال والنصر ضد نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر برنامج “أكشن مع وليد”- قبل قليل- أن التذاكر تم بيعها بالكامل بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق من اليوم، طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد فريق باريس سان جيرمان.

مليون ونص طلب لتذاكر المباراة!!! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 8, 2023

نفاد تذاكر المباراة

وقبل نفاد التذاكر بالكامل كان تركي آل الشيخ علق عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مليون ونص طلب لتذاكر المباراة”.

وسيلعب فريق مكون من نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، حيث من المتوقع رؤية رونالدو في تشكيل الفريق المكون من ناديي الهلال والنصر ضد النجم الأرجنتيني لاعب نادي باريس سان جيرمان.

مباراة موسم الرياض

ومن المقرر أن يلعب نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، عند الساعة الثامنة مساء، على إستاد الملك فهد الدولي.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن مؤخرًا عن تولي المدير الفني الأرجنتيني، مارسيلو جاياردو، الحاصل على كأس ليبرتادوريس مرتين، لفريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان.

وكان جاياردو قد قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت الأرجنتيني، وحقق نتائج مميزة معه، خصوصًا عندما حقق لقب ليبرتادوريس على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيوز، في ديسمبر 2018.