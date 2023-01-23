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نقاد: أداء رونالدو في ظهوره الأول جيد ولكن !

2023-01-23 الساعة 2:01
نقاد: أداء رونالدو في ظهوره الأول جيد ولكن !
المواطن - محمد سمعه

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علق العديد من المحللين والنقاد الرياضيين على أداء البرتغالي كريستيانو رونالدو في أولى مبارياته الرسمية بقميص نادي النصر، وذلك بعد أن شارك في مباراة الاتفاق مساء أمس في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الناقد الرياضي عماد السالمي في برنامج “أكشن مع وليد”: “رونالدو لم يكن سيئًا ولكنه غير منسجم، مدرب الاتفاق، الفرنسي كارتيرون كان ذكيًّا وعرف كيف يحد من خطورة النجم البرتغالي”.

أما الناقد الرياضي غُرم العمري فقال: “من الطبيعي ألا يظهر النجم البرتغالي بنفس الأداء الذي كان عليه في مباراة باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض، ولكن دفاع الاتفاق خاصة أحد مدافعي النادي الشباب نجح في تقليل خطورة النجم البرتغالي، والقادم سيكون أصعب على اللاعب”.

بينما قال المحلل الفني المصري أحمد عفيفي بعد مباراة النصر والاتفاق لـ قناة SSC: “بداية معقولة للاعب البرتغالي وليست سيئة ولكنه يحتاج إلى الانسجام وهذا بحاجة إلى الوقت”.

كريستيانو رونالدو - النصر والاتفاق

الاختبار الأقوى لـ رونالدو أمام الاتحاد

وظهر رونالدو بشكل فني جيد، رغم عدم تسجيله لأي أهداف في المباراة لكنه قاد بعض الهجمات الخطيرة خلال أحداث المباراة لمصلحة الأصفر، مما تسبب في انتزاع صيحات جماهير النصر التي كانت تُمني النفس بحضور رونالدو تهديفيًّا في ظهوره الأول الرسمي بقميص أصفر الرياض، كما كان متألقًا في مباراة كأس موسم الرياض ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حيث أحرز هدفين.

وتعول جماهير أصفر الرياض على النجم البرتغالي، من أجل التألق وتسجيل الأهداف أمام نادي الاتحاد مساء الخميس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث سيكون الاختبار الحقيقي الأول لـ رونالدو أمام أحد أكبر الأندية السعودية.

وتُقام مباراة النصر والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض يوم الخميس.

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