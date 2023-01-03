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نقاط آمنة بالعاصمة المقدسة لوقوف المركبات أثناء الأمطار

2023-01-03 الساعة 3:21
نقاط آمنة بالعاصمة المقدسة لوقوف المركبات أثناء الأمطار
المواطن - واس

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خصصت أمانة العاصمة المقدسة، نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت وهي على النحو التالي “مواقف حجز السيارات بالنوارية، ومواقف حجز السيارات بالشرائع، والمواقف المجاورة لجامع علويه مسكي، ومواقف جبل النور، ومواقف كدي، والمواقف المجاورة لسوق الضيافة”.

مواقف آمنة

وأوضحت الأمانة أنه تم تجهيز هذه المواقف بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لتكون مهيأة وآمنة وقريبة من أماكن تواجد السكان في جميع نواحي مكة المكرمة.

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الحيطة والحذر

ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة في قطع الأودية، والتعاون في إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية تجنبًا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية وتجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية والبقاء في مكان آمن.

كما دعت إلى متابعة قنواتها الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي متكاملة مع جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في نطاق جميع بلدياتها الفرعية والمرتبطة، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة عبر نظام “بلدي”، من خلال نشر فرق العمل والمعدات الموزعة بكافة أنحاء مكة المكرمة وضواحيها، تم تجهيز أسطول متكامل من المعدات والآليات، ووضعها في جاهزية مستمرة خلال هذه الأيام للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة وإزالة تجمُّعات المياه من الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة أولاً بأول.

 

وأشارت إلى ضرورة التعاون والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الجهات المعنية، مؤكدة أن قنواتها متوفرة على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات عن تجمعات مياه الأمطار والسيول عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940.

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