Icon

سدايا تعلن عن وظائف في عدة تخصصات Icon تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 32 Icon ضبط مواطنة ومواطن تورطا بجريمة مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon مشاهد مذهلة لجريان وادي العقيق بالمدينة المنورة Icon أمانة المدينة المنورة تسمح لموظفيها بالخروج مبكراً نظراً للتقلبات الجوية Icon الراجحي يرعى حفل إخاء السنوي وينوه بدعم القيادة للأيتام Icon مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود بجدة Icon صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض Icon وظائف لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية Icon عذيب: توقيع عقدين مع إمارتي نجران وتبوك بقيمة 105 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تزامنًا مع توقعات استمرار هطول الأمطار

نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بالعاصمة المقدسة

2023-01-03 الساعة 12:56
نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بالعاصمة المقدسة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خصصت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء،  نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت، تزامنًا مع توقعات المركز الوطني للأرصاد عن احتمالات سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة ، وما قد ينتج عنها من ارتفاع في منسوب مياه الأمطار لبعض شوارع العاصمة المقدسة.

ودعت الأمانة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، المواطنين إلى متابعة الحالة الجوية وفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، وقامت بنشر نقاط التجمع الآمنة على النحو التالي:

قد يهمّك أيضاً
Img

مدرس مصري ينهي حياته في بث مباشر : انتهى كل شيء يا...

Img

إطلاق 100 صاروخ روسي بقلب المدن الأوكرانية

نقاط التجمع الآمنة للمركبات:

– مواقف حجز السيارات بالنوّارية.

– مواقف حجز السيارات بالشرائع.

– المواقف المجاورة لجامع علوية مسكي.

ـ جبل النور.

– مواقف كدي.

– المواقف المجاورة لسوق الضيافة.

طقس اليوم

ووفقا للتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن تشهد مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تستمر خلال الساعات القادمة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عاصفة شتوية الأسوأ في التاريخ الأمريكي
العالم

عاصفة شتوية الأسوأ في التاريخ الأمريكي

العالم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات قيمتها 3.4...
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات قيمتها 3.4...

السوق
تغريم مخالف لنظام السوق المالية 720 ألف...
السعودية اليوم

تغريم مخالف لنظام السوق المالية 720 ألف...

السعودية اليوم
5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية
السعودية اليوم

5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية

السعودية اليوم
سفارة المملكة لدى كندا تغلق أبوابها لمدة...
السعودية اليوم

سفارة المملكة لدى كندا تغلق أبوابها لمدة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
وظائف

وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن

وظائف
ماسك يحضر نهائي كأس العالم ويسخر من...
حصاد اليوم

ماسك يحضر نهائي كأس العالم ويسخر من...

حصاد اليوم
الانضباط الوظيفي أبرز توجيهات مدير تعليم الجوف
آخر الاخبار

الانضباط الوظيفي أبرز توجيهات مدير تعليم الجوف

آخر الاخبار