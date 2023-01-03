نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بالعاصمة المقدسة

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خصصت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت، تزامنًا مع توقعات المركز الوطني للأرصاد عن احتمالات سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة ، وما قد ينتج عنها من ارتفاع في منسوب مياه الأمطار لبعض شوارع العاصمة المقدسة.
ودعت الأمانة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، المواطنين إلى متابعة الحالة الجوية وفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، وقامت بنشر نقاط التجمع الآمنة على النحو التالي:
– مواقف حجز السيارات بالنوّارية.
– مواقف حجز السيارات بالشرائع.
– المواقف المجاورة لجامع علوية مسكي.
ـ جبل النور.
– مواقف كدي.
– المواقف المجاورة لسوق الضيافة.
ووفقا للتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن تشهد مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تستمر خلال الساعات القادمة.