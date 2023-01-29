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نوفاك دجوكوفيتش يتوج بأستراليا المفتوحة للمرة العاشرة

2023-01-29 الساعة 3:41
نوفاك دجوكوفيتش يتوج بأستراليا المفتوحة للمرة العاشرة
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش في التتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

نوفاك دجوكوفيتش يتوج باللقب

وأُسدل الستار اليوم على هذه النسخة من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أول بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى في الموسم الحالي، بمواجهة قوية ومثيرة بين دجوكوفيتش وتسيتسيباس المصنفين الرابع والثالث للبطولة.

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وحسم نوفاك دجوكوفيتش صاحب الـ35 عامًا، بخبراته المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم الأحد، لصالحه بثلاث مجموعات دون رد بـ6/3، 7/6 و7/6، في غضون ساعتين و56 دقيقة.

نوفاك دجوكوفيتش
نوفاك – المصدر nytimes

معادلة نادال وخطف الصدارة

وتُعد مباراة اليوم هي النهائي العاشر لدجوكوفيتش في البطولة الـ33 في بطولات الجراند سلام، فيما كانت النهائي الأول لتسيتسيباس صاحب الـ24 عامًا، في البطولة والثاني فقط في البطولات الأربع الكبرى.

نوفاك دجوكوفيتش
وفاك – المصدر nbcsports

وعادل دجوكوفيتش، النجم الإسباني رافائيل نادال كأكثر اللاعبين تتويجًا ببطولات الجراند سلام عبر التاريخ برصيد 22 لقبًا لكل منهما، كما ضمن العودة إلى صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر، يوم غد الاثنين.

وسيصعد نوفاك دجوكوفيتش إلى صدارة التصنيف العالمي، وحُرم منافسه تسيتسيباس من المركز الأول للمرة الأولى في مسيرته، حيث سيكون بالمركز الثالث.

ستيفانوس تسيتسيباس
ستيفانوس تسيتسيباس – المصدر uk.sports.yahoo

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