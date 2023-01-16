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بعد تراجع نتائج بالبريميرليج

نونو سانتو مرشح لتدريب وست هام

2023-01-16 الساعة 6:31
نونو سانتو مرشح لتدريب وست هام
المواطن - فريق التحرير

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دخل مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو قائمة المرشحين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وست هام يبحث عن بديل لمويس

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية”: “نادي وست هام بدأ البحث عن بديل لمدربه ديفيد مويس، في ظل تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في البريميرليج”.

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وأضافت: “قائمة المرشحين تضم نونو سانتو ورافائيل بينيتيز، بعد استبعاد فكرة ترشيح الثنائي ماوريسيو بوكيتينو وتوماس توخيل بسبب المقابل المادي الكبير”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام أحد مراكز الهبوط، حيث يتواجد في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 19 نقطة، من الفوز 4 مرات، والتعادل في 3 لقاءات، وخسر 12 مرة.

تشيلسي ضد وست هام

نونو سانتو مع الاتحاد

على الجانب الآخر، شهدت الفترة الأخيرة انتقادات كبيرة من جماهير الاتحاد للمدرب نونو سانتو، نظرًا لتراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بعد العودة من فترة التوقف الطويلة تزامنًا مع كأس العالم 2022.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

وجاءت هذه الانتقادات، رغم أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن النصر المتصدر، إلا أن تذبذب المستوى سبب قلق الجماهير.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة نونو سانتو قد استقبل هدفين فقط خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي، قبل أن تهتز شباكه 4 مرات آخر 4 مواجهات، وشهدت تعادله مرة وخسارته لقاء.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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