نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير غدًا

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، الاستعداد جيدًا لمواجهة الفيحاء غدًا، متمنيًا قيادة العميد لحصد لقب كأس السوبر السعودي.

تعليق نونو سانتو على المباراة

وتحدث نونو سانتو على مواجهة الغد ضد الفيحاء، قائلًا: “إعدادنا للمباراة النهائية كان منصباً على عمليات الاستشفاء، نظراً لضيق الوقت بين المباراة الماضية والمباراة النهائية”.

وتابع حديثه في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة النهائية: “اليوم تدريبنا الأخير، وسنضع الطريقة المناسبة لمواجهة الفيحاء غدًا، وجميع اللاعبين جاهزين للمشاركة، وسأختار الأنسب بعد نهاية مران اليوم”.

وأضاف نونو سانتو: “سبق وأن واجهنا الفيحاء قريباً في الدوري؛ وفزنا عليهم بثلاثية نظيفة، لكن هذه المباراة مختلفة، وهي مباراة لها قصة مختلفة كونها بطابع مباريات الكؤوس، لدينا الأمل والإيمان بأننا سنفوز بالكأس”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “أشكر جماهير الاتحاد على حضورهم الاستثنائي في المباراة الماضية أمام النصر، وأتمنى تواجدهم غداً بنفس الكثافة والفعالية لأن حضورهم داعم كبير لنا”.

واختتم نونو سانتو تصريحاته قائلًا: “المباريات النهائية تكسب ولا تلعب، لذلك حضورنا الذهني سيكون مختلفاً غداً، ونحن كجهاز فني نهتم بجميع التفاصيل، ولا نفكر في غياب النادي في الفترة الماضية عن تحقيق البطولات، المهم بالنسبة لنا مباراة الغد”.

غروهي يؤكد الاستعداد جيدًا

وفي السياق ذاته، قال حارس مرمى الاتحاد، مارسيلو غروهي: “نحن في كامل تركيزنا لخوض النهائي، وجاهزيتنا عالية لخوض اللقاء، ويجب أن نستمتع باللعب بأسلوبنا المعتاد”.

وواصل: “اليوم في عالم كرة القدم من السهل تحليل بعض التفاصيل المتعلقة بالمنافس، لذلك حتى لو وصلت المباراة لركلات الترجيح سيكون لدينا معرفة بطريقة تسديدهم للركلات الترجيحية”.