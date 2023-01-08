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باشرة 257 قضية خلال 4 أشهر

نيابات المخدرات تقيم الدعوى الجزائية بحق 591 متهمًا بتهريب المخدرات للمملكة

2023-01-08 الساعة 4:12
نيابات المخدرات تقيم الدعوى الجزائية بحق 591 متهمًا بتهريب المخدرات للمملكة
المواطن - فريق التحرير

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باشرت النيابة العامة 257 قضية تهريب مخدرات إلى المملكة خلال 4 أشهر وأقامت الدعوى الجزائية بحق 591 متهمًا بتهريب المخدرات للمملكة.

وأضافت أنه تمت مصادرة 2.5 طن من مادة الحشيش المخدر و800 كيلو جرام من مادة الشبو إضافة إلى 40 مليون حبة من الكبتاجون المخدر.

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