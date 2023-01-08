نيابات المخدرات تقيم الدعوى الجزائية بحق 591 متهمًا بتهريب المخدرات للمملكة

باشرت النيابة العامة 257 قضية تهريب مخدرات إلى المملكة خلال 4 أشهر وأقامت الدعوى الجزائية بحق 591 متهمًا بتهريب المخدرات للمملكة.

وأضافت أنه تمت مصادرة 2.5 طن من مادة الحشيش المخدر و800 كيلو جرام من مادة الشبو إضافة إلى 40 مليون حبة من الكبتاجون المخدر.