نيابة عن الملك سلمان.. وزير الخارجية يحضر مراسم تنصيب رئيس البرازيل

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، إلى جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك للمشاركة في مراسم تنصيب فخامة الرئيس لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار العاصمة برازيليا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل فيصل غلام، ومدير عام إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البرازيلية السفير سيدني روميرو.