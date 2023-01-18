نيوزويك تتحدث عن سلاح روسي جبار يمكنه إغراق بريطانيا

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تحدثت مجلة نيوزويك الأمريكية عن سلاح روسي وصفته بالجبار والمرعب، حيث يمكن أن يتسبب في حدوث تسونامي يغرق دولًا في حجم بريطانيا.
وقال التقرير إن السلاح يمكنه ضرب دول الناتو، مضيفًا: طوربيدات بوسيدون Poseidon النووية وهي الطوربيدات الذرية الروسية، يمكنها إغراق كل بريطانيا في أعماق البحر.
وأضاف التقرير الأمريكي: هذا السلاح في غاية الهدوء، ويصدر حدًا أدنى من الضوضاء، ويستطيع المناورة بكل سهولة مما يجعل من المستحيل على قوات الناتو تدميره.
وأشار إلى أن كل غواصة ذرية روسية يمكنها حمل 6 قطع من هذه الطوربيدات.
ويُعد طوربيد بوسيدون Poseidon من أكبر الطوربيدات في العالم، وهو عبارة عن طوربيد ذاتي الحركة مزود بمحرك نووي، وتم إنتاجه لإلحاق أضرار مضمونة لا يمكن تحملها بالأراضي الساحلية، بالإضافة إلى تدمير السفن والقواعد البحرية من خلال انفجار نووي وتلوث إشعاعي واسع النطاق يسبب تسونامي عنيفًا يضرب المناطق البرية والبحرية القريبة.
وقد أطلق الأميركيون على هذا السلاح اسم ماكينة يوم القيامة، وذلك لقدرته على تدمير المدن الساحلية الكبيرة.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن لأول مرة عن سلاح طوربيد بوسيدون في عام 2018، قائلًا إنه نوع جديد تمامًا من الأسلحة النووية الاستراتيجية مزود بمصدر طاقة نووية خاص بها.