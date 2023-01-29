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نيوزويك تكشف سر استماتة أمريكا على دعم أوكرانيا

2023-01-29 الساعة 3:05
نيوزويك تكشف سر استماتة أمريكا على دعم أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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قالت مجلة نيوزويك إن أمريكا تستميت في دعم ومساعدة النظام في أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية؛ وذلك لحرصها على الحصول على احتياطي مهم.

ردع مستقبلي أمام روسيا والصين

وأضاف: تبذل أمريكا والدول الحليفة لها في الوقت الراهن، الجهود الكبيرة لتحديد واستثمار وتسخير موارد أوكرانيا الهائلة من معدن فلزات التيتانيوم الذي يلعب الدور الحاسم في تطوير التكنولوجيا العسكرية الغربية الأكثر تقدمًا وتطورًا والتي ستشكل أساس الردع المستقبلي تجاه روسيا والصين.

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وأشارت المجلة إلى أن وزارة الداخلية الأمريكية صنفت التيتانيوم، كواحد من المعادن الـ35 الهامة والحيوية للأمن الاقتصادي والوطني، مع ذلك، لا تزال واشنطن تستورد أكثر من 90% من خامات هذا المعدن.

ونقلت المجلة عن مصدر مطلع: نظرًا لوجود جدل متزايد في الغرب حول هل يوجد سبب يجعل من مصلحتنا الاستمرار في دعم أوكرانيا، أعتقد أن هذه إحدى الحجج التي سنبدأ في سماعها كثيرا في الفترة اللاحقة.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الاتحاد الأوروبي رفض اقتراحًا بفرض عقوبات على شركة VSMPO-Avisma الروسية وسط اعتراضات من فرنسا وعدة دول أخرى بسبب مخاوفهم من أن تتوقف روسيا عن تصدير التيتانيوم إلى دول الاتحاد الأوروبي.

فوائد أخرى لفلزات التيتانيوم

ويلعب التيتانيوم دورًا مهمًا جدًا في صناعة الطائرات وفي الصناعات الطبية وكذلك في صناعة الحواسيب وغيرها، وذلك لخفة وزنه ومتانته ومقاومته للتآكل.

نيوزويك تكشف سر استماتة أمريكا على دعم أوكرانيا  

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