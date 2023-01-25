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بعد الفوز على ساوثهامبتون

نيوكاسل يسعى لتحقيق إنجاز غائب منذ 1999

2023-01-25 الساعة 2:01
نيوكاسل يسعى لتحقيق إنجاز غائب منذ 1999
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد لمواصلة تألقه ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، والتأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

فوز نيوكاسل ضد ساوثهامبتون

ولعب نيوكاسل ضد ساوثهامبتون بالأمس على ملعب “سانت ماري”، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ونجح “الماكبايس” في تحقيق فوز هام خارج أرضه بهدف دون رد.

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نيوكاسل ضد ساوثهامبتون 1
جانب من المباراة – المصدر @NUFC

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق جولينتون عند الدقيقة 73، فيما لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 86، بعدما حصل لاعبه دويي كاليتا كار على البطاقة الحمراء.

نيوكاسل
لاعبو الفريق – المصدر @NUFC

التأهل للنهائي بعد غياب

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامبتون، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “سانت جيمس بارك”، في إياب الدور نصف النهائي، ويكفيه التعادل أو الفوز، من أجل التأهل.

وفي حالة صعود الفريق، سيكون هذا النهائي الأول بعد غياب 24 عامًا، عندما خسر ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1999.

نيوكاسل ضد ساوثهامبتون 1
جانب من المباراة – المصدر @NUFC

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