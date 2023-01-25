نيوكاسل يسعى لتحقيق إنجاز غائب منذ 1999

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد لمواصلة تألقه ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، والتأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

فوز نيوكاسل ضد ساوثهامبتون

ولعب نيوكاسل ضد ساوثهامبتون بالأمس على ملعب “سانت ماري”، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ونجح “الماكبايس” في تحقيق فوز هام خارج أرضه بهدف دون رد.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق جولينتون عند الدقيقة 73، فيما لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 86، بعدما حصل لاعبه دويي كاليتا كار على البطاقة الحمراء.

التأهل للنهائي بعد غياب

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد ضد ساوثهامبتون، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “سانت جيمس بارك”، في إياب الدور نصف النهائي، ويكفيه التعادل أو الفوز، من أجل التأهل.

وفي حالة صعود الفريق، سيكون هذا النهائي الأول بعد غياب 24 عامًا، عندما خسر ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1999.