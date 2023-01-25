نيوم أكبر مشروع تطوير بالعالم وأهم مشاريع رؤية 2030

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أوضح الرئيس التنفيذي لـ “نيوم” المهندس نظمي النصر، اليوم الأربعاء، أن نيوم هي هدية المملكة للبشرية، وأكبر مشروع تطوير على مستوى العالم صُمم وفق مبادئ تراعي الاستدامة، وتضع الطبيعة في أولوياتها.
فيديو | الرئيس التنفيذي لـ #نيوم م. نظمي النصر:قد يهمّك أيضاً
"مدينة #نيوم" هدية المملكة للبشرية.. وتعد أكبر مشروع تطويري في العالم صمم وفق مبادئ تراعي الاستدامة#فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/Xcl6c0RNOF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2023
وأشار النصر خلال ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” إلى وجود 450 عاملاً يعملون ليلاً ونهارًا بعد مرور 4 سنوات، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا لإدارة المشروعات.
وأضاف النصر أن نيوم تعد من أهم المشاريع الرئيسة لرؤية 2030، فهى تبني مُدنًا محورها الإنسان لتغير مفاهيم العالم عن المدن التقليدية التي يتم بناؤها من أجل السيارات والشوارع دون أي مراعاة للطبيعة والإنسان.
ولفت النصر إلى أنه انطلاقًا من الرؤية الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المتمثلة في نقل العالم لموقع جديد ورسم مستقبل البشرية الجديد، سعت نيوم لتقديم حلولاً جديدة للتحديات المختلفة باعتبارها نموذجاً فريداً للمدن الإدراكية التي تتمحور حول الإنسان ورفاهيته وصحته، وتغذي البيانات والذكاء الاصطناعي تقنياتها المتطورة، لتتفاعل بكل انسجام مع الأعمال والسكان وتحافظ على 95% من مساحتها للطبيعة لتوفر لساكنيها معيشة استثنائية وبيئة عمل مزدهرة.
فيديو | الرئيس التنفيذي لـ #نيوم م. نظمي النصر:
من أهم مشاريع #رؤية_2030 بناء مدن محورها الإنسان تغير مفاهيم العالم#فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/7tQZiW7kyh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2023
وأضاف النصر، أن كل هذه الطموحات جوهرها الاستدامة، لافتًا إلى إنه سيتم إنتاج طاقة نظيفة بنسبة 100% على نطاق واسع تكفي لإمداد نيوم بكامل احتياجاتها من الطاقة النظيفة لتصل إلى المستوى الصفري في انبعاثات الكربون، ليكون لديها اقتصاد دائري ترسو قواعده راسخة على فكر مستقبلي نموذجي يصنع التغيير على مستوى قطاعات الإنتاج ومناهج العيش.
فيديو | الرئيس التنفيذي لـ #نيوم م. نظمي النصر:
تعد نيوم نموذجا فريدا للمدن الإدراكية تتمحور حول الإنسان.. وسننتج طاقة نظيفة بنسبة 100%#فرص_تصنع_المستقبل#الإخبارية pic.twitter.com/Vhut1f0u3p
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2023