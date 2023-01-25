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تعد نموذجًا فريدًا للمدن الإدراكية محورها الإنسان

نيوم أكبر مشروع تطوير بالعالم وأهم مشاريع رؤية 2030

2023-01-25 الساعة 1:04
نيوم أكبر مشروع تطوير بالعالم وأهم مشاريع رؤية 2030
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الرئيس التنفيذي لـ “نيوم” المهندس نظمي النصر، اليوم الأربعاء، أن نيوم هي هدية المملكة للبشرية، وأكبر مشروع تطوير على مستوى العالم صُمم وفق مبادئ تراعي الاستدامة، وتضع الطبيعة في أولوياتها.

وأشار النصر خلال ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” إلى وجود 450 عاملاً يعملون ليلاً ونهارًا بعد مرور 4 سنوات، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا لإدارة المشروعات.

أهم مشاريع 2030

وأضاف النصر أن نيوم تعد من أهم المشاريع الرئيسة لرؤية 2030، فهى تبني مُدنًا محورها الإنسان لتغير مفاهيم العالم عن المدن التقليدية التي يتم بناؤها من أجل السيارات والشوارع دون أي مراعاة للطبيعة والإنسان.

ولفت النصر إلى أنه انطلاقًا من الرؤية الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المتمثلة في نقل العالم لموقع جديد ورسم مستقبل البشرية الجديد، سعت نيوم لتقديم حلولاً جديدة للتحديات المختلفة باعتبارها نموذجاً فريداً للمدن الإدراكية التي تتمحور حول الإنسان ورفاهيته وصحته، وتغذي البيانات والذكاء الاصطناعي تقنياتها المتطورة، لتتفاعل بكل انسجام مع الأعمال والسكان وتحافظ على 95% من مساحتها للطبيعة لتوفر لساكنيها معيشة استثنائية وبيئة عمل مزدهرة.

إنتاج طاقة نظيفة

وأضاف النصر، أن كل هذه الطموحات جوهرها الاستدامة، لافتًا إلى إنه سيتم إنتاج طاقة نظيفة بنسبة 100% على نطاق واسع تكفي لإمداد نيوم بكامل احتياجاتها من الطاقة النظيفة لتصل إلى المستوى الصفري في انبعاثات الكربون، ليكون لديها اقتصاد دائري ترسو قواعده راسخة على فكر مستقبلي نموذجي يصنع التغيير على مستوى قطاعات الإنتاج ومناهج العيش.

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