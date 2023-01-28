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نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

2023-01-28 الساعة 9:20
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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قالت صحيفة The New York Times إن المحللين في الحكومة الأمريكية أدركوا المأزق الذي وضعت أمريكا نفسها فيه مع إمكانية استمرار الصراع في أوكرانيا لأجل غير مسمى.

 تغيير استراتيجية التسليح

وأوضحت أن أمريكا وحلفاءها، ينوون تغيير الاستراتيجية الغربية في تسليح دولة أوكرانيا لمساعدتها أمام العملية العسكرية الروسية.

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وأضافت أن إدراك واشنطن لهذا المأزق، وخشيتها من استغلال روسيا له، دفعها لبدء مباحثات جدية مع حلفائها، لبحث سبل تغيير ديناميات القتال لصالح أوكرانيا.

نيويورك تايمز أمريكا وضعت نفسها في مأزق بدعم أوكرانيا

وأشار المقال إلى أنه خلال المرحلة الأولى من الصراع استخدمت كل من روسيا وأوكرانيا المدفعية والدبابات خلال العمليات القتالية، أما في المرحلة التالية من الصراع، فإن القوات الأوكرانية يجب أن تستهدف خطوط الخنادق الروسية.

كما أوضح المقال، أن اختراق هذه الخطوط لا يتعلق بتحريك كتيبة من الدبابات عبر الخنادق وحسب، وإنما يتطلب مناورات خاصة، تعتمد هجومًا منسقًا يتم خلاله تحديد الأهداف وإطلاق النيران عليها، ولن يتم ذلك دون حماية من المدفعيات التي ستشكل الغطاء لهذه العمليات.

ونوه المقال، بأن مناورات الأسلحة المشتركة، تعتبر أساس العمليات والتدريبات العسكرية لدى الجيش الأمريكي.

 شحنة الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

كما أفادت الصحيفة، نقلًا عن محللين عسكريين، بأن شحنة الأسلحة الغربية الأخيرة التي ستتلقاها كييف ستحتوي 109 دبابات برادلي ترسلها أمريكا إضافة إلى عدد كبير من المدافع من الحلفاء الأوروبيين.

كما خلص المقال، إلى أن أمريكا كانت مترددة في إرسال أسلحة جديدة متطورة إلى أوكرانيا، خوفًا من تصعيد الصراع مع روسيا.

نيويورك تايمز أمريكا وضعت نفسها في مأزق بدعم أوكرانيا

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