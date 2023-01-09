هاري: عائلتي تعاونت مع الشيطان لتشويه سمعتي

قال الأمير هاري إنه كشف علنًا عن خلافاته مع العائلة المالكة البريطانية وواجه الصحافة في محاولة لمساعدة النظام الملكي وتغيير وسائل الإعلام، وهو ما وصفه والده الملك تشارلز بأنه مهمة انتحارية.

الصحافة الصفراء

وكشف هاري، في أول سلسلة من المقابلات التلفزيونية، التي تم بثها أمس الأحد قبل نشر مذكراته، أن أفراد عائلته تعاونوا مع الشيطان، الصحافة الصفراء، لتحسين سمعتهم على حساب سمعته هو وزوجته ميجان.

وقال لقناة “آي تي في” البريطانية، إنه فر من بريطانيا مع أسرته إلى كاليفورنيا في عام 2020 خوفًا على حياتهم.

وأضاف هاري: بعد سنوات عديدة من الأكاذيب التي قيلت عني وعن عائلتي جاءت مرحلة، بالعودة إلى العلاقة بين أفراد معينين من العائلة والصحافة الصفراء، قرر فيها هؤلاء الأعضاء المعينون التعاون مع الشيطان.. لإعادة تحسين صورتهم.

تحسين صورته

وتابع: وضعت حدًا فاصلًا عندما أصبح تحسين صورتهم على حساب آخرين وهم أنا وأفراد عائلتي الآخرين.

وطرح كتاب هاري “سبير” Spare للبيع في إسبانيا، الخميس الماضي، قبل خمسة أيام من موعد إصداره الرسمي. ولا يعرض الكتاب تفاصيل شخصية دقيقة مثل كيف تعاطى الأمير البريطاني مخدرات، وإنما يكشف أيضًا عن أمثلة أكثر حميمية على التنافر الأسري.

أكبر أزمة

ويقول الكتاب إن الأمير وليام أمير ويلز ووريث العرش وشقيق هاري الأكبر أوقع أخاه أرضًا في شجار وإن الشقيقين توسلا إلى والدهما الملك تشارلز ألا يتزوج كاميلا التي أصبحت الآن الملكة زوجة الملك.

ويقول معلقون إن الكتاب أثار أكبر أزمة للعائلة المالكة منذ مسلسل عرض في التسعينيات وتناول انهيار زواج تشارلز من الأميرة الراحلة ديانا والدة وليام وهاري.

تسريب قصص

وكرر هاري وشرح خلال مقابلته مع قناة “آي تي في”، بالتفصيل الاتهامات التي وجهها هو وميجان منذ تركهما الواجبات الملكية وهي أن أفراد العائلة المالكة ومساعديهم لم يتقاعسوا فقط عن حمايتهما من الصحافة المعادية والعنصرية في بعض الأحيان ولكنهما سربوا بشكل فعلي قصصًا عنهما عبر مصادر مجهولة.

وقال هاري: أكثر ما يثير الحزن في ذلك هو أن بعض أفراد عائلتي وأشخاص يعملون لحسابهم متواطئون في هذا الصراع، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل كلا من تشارلز وكاميلا. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من قصر بكنجهام. وقال هاري إنه لا يعتقد أن والده أو شقيقه سيطلعان على كتابه.

يأتي كل هذا بعد أربعة أشهر فقط من وفاة الملكة إليزابيث وتولي تشارلز العرش.