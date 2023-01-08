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يعاني آثار صدمة نفسية

هاري يسعى إلى تقويض المؤسسة الملكية البريطانية

2023-01-08 الساعة 11:34
هاري يسعى إلى تقويض المؤسسة الملكية البريطانية
المواطن -فريق التحرير

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أثبتت محاولات التحليل النفسي لشخصية الأمير البريطاني هاري أنه يعاني آثار صدمة نفسية تعرض لها، بينما كان لا يزال صغيرًا خلف نعش والدته أميرة ويلز الراحلة ديانا سبنسر في عام 1997.

صدمة نفسية

وأوضحت الأوبزرفر البريطانية، في تحليلها اليوم الأحد، أن هاري مازال يعاني آثار صدمة تسريب تفاصيل الزواج التعيس لوالديه، وهو لا يزال في المدرسة الابتدائية بلندن.

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وبحسب الأوبزرفر، فإن تسريبات فاضحة لمكالمات هاتفية بين ديانا وعشيقها جيمس جيلبي، وبين تشارلز وكاميلا، قد تركت أثرًا في ذاكرة هاري الصغير. ولا شك أيضا أن ذلك أثر على استيعابه لطبيعة عمل صحف التابلويد أو الصحافة الصفراء. وبعد مضي عقود على تلك الوقائع، يبدو أننا الآن بصدد اكتشاف آثارها على نفسية الابن الصغير للملك تشارلز.

نشوة البوح

ووفقًا لتحليلات الخبراء النفسيين فإن هاري بتشجيع من زوجته، أصبح شغوفاً بإذاعة الحقائق، كما أصبح العالم كله بمثابة أريكة طبيبه النفسي – على حد تعبير الأوبزرفر، التي رأت أن الاطلاع على ما تسرب حتى الآن من مذكرات الأمير هاري المسماة بـ “البديل”، وعلى الإعلانات التشويقية لحوارات تليفزيونية أجراها مؤخرا يُظهر شهية مرضية في التطهر عبر الاعتراف الصريح، بحسب الصحيفة.

وترى الأوبزرفر أن ما نعاينه ونسمعه من الأمير هاري هو نشوة البوح بعد عمر من التحفظ والكتمان. وأضافت الصحيفة: على الرغم من إنكاره المباشر، يصعب تخيل أن الأمير هاري بذلك لا يسعى إلى تقويض المؤسسة التي ولد فيها، سواء كان واعيًا لذلك أم لا.

تقويض الملكية

وتنوه الصحيفة إلى أن دوق ودوقة ساسكس عندما قررا التخلي عن مهامهما الملكية واتخاذ مسار مغاير في حياتهما وحياة أطفالهما في كاليفورنيا، عندها أكدا مواصلة ولائهما للملكة وللمؤسسة الملكية بالتبعية، ولكن ذلك لم يعد قائمًا فيما تنجلي عنه تصريحات الأمير هاري.

وتتساءل الأوبزرفر عما يمكن لهجوم من الداخل كهذا أن يؤثر على قدرة المؤسسة الملكية على البقاء؟، وقالت الصحيفة إن هاري وميجان ربما يعتقدان أنه لم يعد لديهما ما يخشيان على ضياعه فيما يتعلق بآراء العامة فيهما، لكن أغلب الظن أنهما لم يريا شيئًا بعد.

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