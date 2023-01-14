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لمعارضتهم الزواج منها

هاري يطالب العائلة المالكة بالاعتذار لميجان

2023-01-14 الساعة 1:08
هاري يطالب العائلة المالكة بالاعتذار لميجان
المواطن - فريق التحرير

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طالب الأمير هاري باعتذار من العائلة الملكية لزوجته ميجان بسبب ما فعلوه بحق زوجته، وشدد على أنه يريد مواصلة الوقوف بجانب زوجته ويشجع الرجال على فعل الشيء نفسه.

مخاوف هاري

وقال دوق ساسكس، خلال حديث لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية: لو استمعوا لي عندما تحدثت عن مخاوفي لما كنا وصلنا لمثل هذا الموقف. كان بمقدورنا ألا نصل لمثل هذا الموقف.

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وفي حديثه لصحيفة “ديلي تلغراف”، لم يكشف هاري ما الذي يطلب من عائلته الاعتذار عنه، لكنه تحدث في الماضي عن أفراد العائلة المالكة الذين عارضوا علاقته بزوجته ميجان قائلًا: تعرفون ما فعلتم، وأنا مدرك لسبب قيامكم بذلك، لذا كونوا أنقياء واعتذروا.

الشعور بالمسؤولية

وأضاف هاري في المقابلة بأنه حرص في كتابه “Spare” على سرد الجانب الحقيقي والصادق من قصته مع العائلة الملكية، مشددًا على أنه يريد مواصلة القتال بالوقوف لجانب زوجته، ويشجع الرجال الآخرين على فعل الشيء نفسه.

وتابع: أشعر بالمسؤولية لأنني أعلم أنه من بين أبناء أخي، سينتهي المطاف بواحد على الأقل مثلي، احتياطيًا، وهذا يؤلمني ويقلقني.

إصلاح الأمور

وصرح بأنه يريد إصلاح الأمور من خلال التفكير الاستراتيجي طويل المدى، وهذا لا يتعلق باحتمالات انهيار النظام الملكي، وإنما بمحاولة إنقاذهم من أنفسهم.

وكشف هاري أنه لم يبكي على والدته الأميرة ديانا لأنه تناول “آياهواسكا” وهي مادة تسبب الهلوسة، وأضاف: أرادتني والدتي سعيدًا، ولا يهمها إن بكيت عليها أم لا.

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