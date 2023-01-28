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استنفار أمني عقب هجوم سلوان

هجوم القدس نفذه فلسطيني عمره 13 عامًا

2023-01-28 الساعة 4:33
هجوم القدس نفذه فلسطيني عمره 13 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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وأفاد مراسل قناة العربية بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيبحث مساء اليوم الوضع الأمني بعد إطلاق النار الجديد، الذي وقع في سلوان وأسفر عن إصابة شخصين، فيما أُغلقت جميع منافذ سلوان بالقدس.

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وأعلن إعلام إسرائيلي عن تحييد منفذ إطلاق النار في سلوان، والذي نتجت عنه إصابة شخصين حسب إعلان الإسعاف الإسرائيلي، وأن المنفذ يبلغ من العمر 13 عامًا، فيما تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صور منفذ الهجوم.

وأوضح الإعلام إسرائيلي أن المصابين في إطلاق النار في حالة خطرة، بينما يشهد محيط سلوان، استنفارًا للأمن الإسرائيلي.

اعتقالات واسعة

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم السبت، إنها اعتقلت 42 شخصاً غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية.

وأكدت الشرطة في بيان أنها اعتقلت 42 مشتبهاً بهم للاستجواب، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني، إضافةً إلى سكان من الحي الذي يسكن فيه في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل.

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