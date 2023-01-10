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ضمن الاستعداد المبكر للموسم

هدف إطلاق منصة خاصة لتسجيل حجاج الداخل

2023-01-10 الساعة 1:43
هدف إطلاق منصة خاصة لتسجيل حجاج الداخل
المواطن - فريق التحرير

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كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، عن الهدف من إطلاق منصة خاصة للحجاج من الداخل سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

وقال مشاط خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج هنا الرياض: إن إطلاق منصة خاصة لتسجيل حجاج الداخل جاء ضمن الاستعداد المبكر لموسم الحج.

الاستعداد المبكر

وتابع: الاستعداد المسبق يتم تجهيزه حقيقة من جميع الجهات قبل أو بعد موسم الحج الماضي، حيث تتكاتف كل الجهات المعنية، من ضمنها وزارة الحج والعمرة، مشيرًا إلى استعداد الوزارة بالخطط التنفيذية والتشغيلية، مضيفًا: كل الأمور كانت واضحة ووضعنا مستهدف أن نبدأ استعدادنا وانطلاقنا للحج بفترة مبكرة.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت أن التسجيل في حج هذا العام للمواطنين والمقيمين بداخل المملكة، متاح حتى السابع من ذي الحجة أو حتى اكتمال العدد.

حجز حجاج الداخل

وذكرت الوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، لعام 1444هـ مستمر، لافتة إلى أن الحجز متاح عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق نسك حتى 7/ 12/ 1444هـ أو حتى اكتمال عدد حجاج هذا العام.

الدفع الجزئي

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق، عن إتاحة خاصية الدفع الجزئي للتقديم على الحج لعام 1444هـ في فترات متباعدة.

وكشفت الوزارة خيارات السداد بموسم حج 1444هـ للحجاج من داخل المملكة، حيث يمكن سداد قيمة الحج كاملة أو على 3 دفعات.

وأشارت الحج إلى أن الدفعة كاملة تتم فور إجراء الحج، تصدر به فاتورة واحدة، وتصبح حالة الحجز “مؤكد” في حال استكمال السداد.

أما الدفع الجزئي يتم عبر 3 دفعات، الأولى بنسبة 20% يتم سدادها خلال 72 ساعة من تاريخ الحجز، دفعة ثانية 40% يتم سدادها حتى موعد أقصاه 7/ 7/ 1444هـ، ودفعة ثالثة 40% يتم سدادها حتى موعد أقصاه 10/ 10/ 1444هـ.

ولفتت الوزارة إلى أن لكل دفعة فاتورة مستقلة، وتصبح حالة الحجز “مؤكد” عند سداد الدفعات في وقتها، ويلغى الحجز عند عدم الاستكمال.

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