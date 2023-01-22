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في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني

هدف يُهدي الفوز لـ برشلونة ضد خيتافي

2023-01-22 الساعة 11:10
هدف يُهدي الفوز لـ برشلونة ضد خيتافي
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة برشلونة ضد خيتافي، مساء اليوم الأحد، بفوز البارشا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من البارشا حيث سجل اللاعب بيدري الهدف الوحيد للفريق الكتالوني في الدقيقة الـ35.

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برشلونة ضد خيتافي

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم البارشا بهدف دون مقابل.

برشلونة ضد خيتافي

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، حافظ برشلونة على تقدمه ليفوز بالمباراة ويُصبح رصيده 44 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز الـ16.

وأُقيمت المباراة على ملعب “الكامب نو” معقل فريق برشلونة.

برشلونة ضد خيتافي

وتُختتم مباريات اليوم الأحد في الدوري الإسباني، بلقاء بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.

بينما تُختتم مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني غدًا الاثنين، بلقاء بين فالنسيا وألميريا.

برشلونة ضد خيتافي

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