هدف يُهدي النقاط الـ3 لـ الأهلي ضد البنك الأهلي

انتهت مباراة الأهلي ضد البنك الاهلي، مساء اليوم بفوز ثمين لـ الأهلي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

الأهلي ضد البنك الأهلي

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل الأهلي، الذي أحرز الهدف الوحيد له في الشوط الأول عبر اللاعب محمد شريف في الدقيقة الـ32.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، ظلت النتيجة على حالها كما هي دون أي تغيير، ليحقق الأهلي الفوز ويصل للنقطة رقم 37 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 12 نقطة في المركز الـ16.

وكانت مباريات اليوم في الدوري المصري، شهدت تعادل فيوتشر مع المصري البورسعيدي بهدف لكل فريق، وفوز غزل المحلة على الزمالك بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز بيراميدز على نادي سموحة بنتيجة هدفين لهدف.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي يوم الأربعاء المقبل في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية .

وفي حال فاز الأهلي على أوكلاند سيتي، فسوف يواجه نادي سياتل ساوندرز الأمريكي يوم السبت 4 فبراير المقبل.

وجاءت مشاركة الأهلي في مونديال الأندية في المغرب، كوصيف دوري أبطال إفريقيا، بسبب مشاركة نادي الوداد البيضاوي المغربي في مونديال الأندية كبطل للبطولة الإفريقية وفي نفس الوقت مستضيف البطولة، مما جعل الفيفا يُعلن مشاركة الأهلي وصيف الوداد في دوري الأبطال الإفريقي.