هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر في البحر الأحمر

أكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في الهيئة سجلت هزة أرضية في البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين الساعة الثامنة و31 دقيقة تبعد 152 كم جنوب غرب جازان.

تفاصيل الهزة

ولفت المتحدث إلى أن الهزة الأرضية كانت بقوة 4.6 على مقياس ريختر وعمق 21.5 كم، ويرجع سببها إلى قوى الشد بمنطقة وسط البحر الأحمر خاصة بمنطقة الأخدود التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة العربية؛ مما تسبب في حدوث حركة تكتونية بالمنطقة مسببة نشاطًا زلزاليًّا.

وقال: إن الهزة بعيدة جدًّا عن السواحل السعودية، وليس منها خطورة ولم تسبب أي تأثير.