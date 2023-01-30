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على بعد 171 كيلومترًا شمال غربي توبيلو

هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب إندونيسيا

2023-01-30 الساعة 1:33
هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

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ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر إندونيسيا أمس الأحد.

التفاصيل

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بُعد 171 كيلومترًا شمال غربي مدينة توبيلو الإندونيسية، وفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

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ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

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