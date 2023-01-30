هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب إندونيسيا

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ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر إندونيسيا أمس الأحد.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بُعد 171 كيلومترًا شمال غربي مدينة توبيلو الإندونيسية، وفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء.
ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.