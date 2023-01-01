هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب جزر فيجي

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جنوب جزر فيجي، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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وكشف المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على عمق 591 كيلومترًا تحت سطح البحر.

كذلك وقع زلزال بقوة 5.4 درجة على بعد 15 كيلومترًا جنوب شرقي منطقة ريو دل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي منطقة لا تزال تتعافى من آثار زلزال قوي وقع الشهر الماضي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد: إن الزلزال الأحدث كان على عمق 27.8 كيلومتر.

كانت المنطقة ذاتها، الواقعة في مقاطعة هامبولت، تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجة في 20 ديسمبر كانون الأول، مما أدى لتدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.

وتشهد هذه المنطقة نشاطًا زلزاليًّا متكررًا نسبيًّا، غير أن شدة الزلزال السابق التي بلغت 6.4 درجة تسببت في أضرار أكثر من المعتاد.