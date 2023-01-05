هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب أفغانستان

ضرب زلزال شدته 5.8 درجات على مقياس ريختر، منطقة هندو كش شمالي أفغانستان اليوم، محدثًا هزات قوية شعر بها السكان في أجزاء من البلاد بما فيها العاصمة كابول، وفقًا لمسؤولين وشهود عيان.

شعرت به باكستان والهند

وأفاد مركز الأبحاث الألماني أن الزلزال كان على عمق 189 كيلومترًا. وشعر سكان في إسلام أباد وأجزاء من شمال غرب باكستان ونيودلهي بالزلزال بقوة، حسب شهود في تلك المناطق.

وكشف المسؤول الإقليمي معز الدين أحمدي أن الهزات كانت “قوية للغاية” قرب مركز الزلزال في ولاية بدخشان شمالي البلاد، وإن السلطات تتحقق مما إذا كانت تسببت في وقوع أضرار أو إصابات.

وتابع أشرف نائل (28 عامًا)، وهو من مدينة فيض أباد في بدخشان: “كان قويًّا جدًّا. في البداية لم نغادر، لكن لاحقًا عندما أصبحت الهزة قوية غادرنا الغرفة. استمرت الهزة نحو 30- 40 ثانية”.

ورغم ذلك لم ترد بعد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى. وأحدث زلزال شدته 6.1 درجات العام الماضي حالة فوضى شرقي أفغانستان، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.