Icon

السجون تعلن وظائف عسكرية للرجال على رتبة وكيل رقيب Icon ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية جديدة Icon إحباط محاولة تهريب 3 ملايين حبة كبتاجون في ميناء الملك عبدالعزيز Icon هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا الطائف Icon مشاهد لجريان شعيب غيلانة في محافظة رماح Icon 3 مدن تسجل أقل درجة حرارة في المملكة بـ 5 درجات مئوية Icon أرامكو تعلن موعد بدء التسجيل في برامج التدريب الجامعي والمهني Icon السعودية العصرية الحديثة نزّاعة للإنجازات واقتحام المستقبل بكل كفاءة واقتدار Icon عقيدة الرياض ثابتة كأكبر مناصري اليمن في طريقه نحو الاستقرار والأمن Icon بداية موجة البرد السادسة نهاية الأسبوع ارتدوا الملابس الثقيلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا الطائف

2023-01-26 الساعة 11:37
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا الطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، أجواء ماطرة على الهدا بمحافظة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، رصدته صحيفة “المواطن“، في “تويتر”، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا الطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة.

قد يهمّك أيضاً
Img

حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع تقييم المنتجات بالمتاجر الإلكترونية

Img

ترقية سعد بن محمد المطرود للمرتبة الرابعة عشرة

 

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان...
السعودية اليوم

رئيس وزراء باكستان: قيادة محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل...
العالم

الموسم الرابع من The Boys يحمل تفاصيل...

العالم
لقطات لجريان السيول جراء الأمطار الغزيرة بمنطقة...
السعودية اليوم

لقطات لجريان السيول جراء الأمطار الغزيرة بمنطقة...

السعودية اليوم
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً...
السعودية اليوم

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً...

السعودية اليوم
الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق...

السعودية اليوم
الحربي يحذر من تحديث رقم الهاتف أو...
تكنولوجيا

الحربي يحذر من تحديث رقم الهاتف أو...

تكنولوجيا
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة...
السعودية اليوم

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة...

السعودية اليوم