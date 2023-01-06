هلال تبوك يباشر 1880 حالة إسعافية خلال ديسمبر

تلقت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خلال شهر ديسمبر الماضي (٢٠٩٩) بلاغاً، نتج عنها مباشرة ( ١٨٨٠) حالة إسعافية بفرقها الطبية والإسعافية والاستجابة النوعية.

الحالات المرضية

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة نواف بن مياح العنزي أن إجمالي الحالات التي جرى نقلها خلال الشهر الماضي من قبل الفرق الإسعافية بالمنطقة بلغت (١٤٧٨) حالة إسعافية وجاءت الحالات المرضية الأكثر مباشرة وتليها حوادث التصادم المرورية فيما جاءت حالات الغياب عن الوعي بالمرتبة الثالثة.

برامج مكثفة

وأضاف العنزي أن الهيئة كثفت برامجها التدريبية والتوعوية من خلال المحاضرات والدورات التدريبية التي تجاوزت أكثر من (٨) دورات تدريبية ومحاضرات توعوية واستفاد منها أكثر من (٢٤٥) متدرباً ومتدربة, بينما أطلقت الهيئة بالمنطقة أكثر من (٦٥) مبادرة وفعالية تطوعية شارك بها أكثر من (٧١٧) متطوعاً ومتطوعة ونتج عنها مايتجاوز (٨١٧٧) ساعة تطوعية، استفاد منها أكثر من ( ٤٣٢١١) مستفيداً ومستفيدة وتنوعت بين تغطيات إسعافية ومشاركة للفرق الطبية والإسعافية بالمنطقة ومبادرات تخدم المجتمع التي من شأنها تعزيز الرياضة والمشي وتعلم المهارات الإسعافية وغيرها.

الإبلاغ

وأكد العنزي ضرورة الإبلاغ والتواصل مع عمليات الهيئة على الرقم (٩٩٧) أو من خلال تطبيق أسعفني أو الاستعانة بنداء استغاثة بتطبيق “توكلنا” في حال الحاجة لأي خدمات إسعافية أو طبية أو التبليغ عن أي مريض أو مصاب وأخذ التعليمات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الطبية والإسعافية للموقع.