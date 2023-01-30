هنريكي: رونالدو سيجد منافسة كبيرة بالدوري

أعرب نجم فريق الاتحاد، البرازيلي برونو هنريكي عن سعادته باللعب ضد نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنه سيجد منافسة قوية في دوري روشن السعودي.

تعليق هنريكي على الصفقة

وتحدث برونو هنريكي عن صفقة انضمام كريستيانو رونالدو للنصر، خلال تصريحاته لشبكة UOL البرازيلي، قائلًا: “تعكس الاهتمام الكبير بالرياضة في السعودية”.

وأضاف نجم الاتحاد، قائلًا: “لقد استضافت السعودية سباق فورمولا 1 وغيره من البطولات العالمية، وأي شخص يعيش هنا يلمس حجم استثمارات الحكومة السعودية في الرياضة”.

منافسة قوية تنتظر رونالدو

وبشأن تجربة اللعب ضد رونالدو، عندما لعب الاتحاد ضد النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والتي حسمها العميد بنتيجة 3/1، قال برونو هنريكي: “اللعب أمامه أثبت أنه لاعب مختلف تمامًا، حتى لو كان في سن كبير”.

وواصل النجم البرازيلي، قائلًا: “كان علينا أن نكون حذرين للغاية معه، وهذا ساعدنا على تحييده في النهاية.. كان لي الشرف أن ألعب ضده، فهو أحد أفضل اللاعبين على مر العصور”.

وتوقع هنريكي أن يكون كريستيانو هدافًا لدوري روشن السعودي مستقبلًا، وتابع تصريحاته قائلًا: “لكن العقبة التي تواجهه، هي أن اللاعبين المحليين تطوروا بدنيًا كثيرًا في السنوات الأخيرة”.

واختتم النجم البرازيلي تصريحاته قائلًا: “كما أن رونالدو سيلقى منافسة كبيرة من المحترفين الأجانب بدوري روشن السعودي، وفي مقدمتهم رومارينيو”.