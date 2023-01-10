هواتف iPhone 15 جميعها ستشمل خاصية Dynamic Island

قال موقع MacRumors التكنولوجي: إن جميع طرازات iPhone 15 ستشمل خاصية Dynamic Island، علمًا بأنها موجودة حاليًّا في نوعين فقط من آيفون 14 وهما برو وبروماكس.

ما الذي يميز آيفون 15 برو وماكس؟

عودت شركة أبل المستخدمين على أن يكون طرازا برو يتضمنان ميزة أعلى لا تتوفر في الهواتف الأخرى، وعلى سبيل المثال كان أول نموذج للكاميرات الثلاثية في آيفون في 11 برو وبرو ماكس.

وتميز 14 برو وبرو ماكس فقط بخاصية Dynamic Island، فإذا توفرت تلك الميزة في جميع طرازات آيفون 15 فما الذي سيميز نسخة البرو؟

وقال التقرير: تخطط شركة أبل لتوسيع جزيرة Dynamic Island لتشمل جميع طرازات آيفون 15 الأربعة التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا للخبير التكنولوجي مارك جورمان من بلومبرغ.

وتابع: سلسلة iPhone 15 ستقدم نفس أحجام الشاشة الأربعة مثل سلسلة iPhone 14، مما يعني أنه يمكن للعملاء توقع iPhone 15 بحجم 6.1 بوصة و6.7 بوصة لآيفون 15 و15 بلس، و6.1 بوصة لآيفون 15 برو و6.7 بوصة لنسخة برو ماكس.

وأضاف أن ما سيميز طرازا iPhone 15 Pro سيكون إطارًا من التيتانيوم مع أزرار تحكم في الصوت لمسية، حيث سيحاكي محركين جديدين من نوع Taptic داخل الجهاز الشعور بالضغط على الأزرار، وذلك على غرار كيفية عمل زر الصفحة الرئيسية في iPhone SE ولوحات التتبع في MacBook الأحدث.

موعد طرح iPhone 15؟

ومن المتوقع أن تعلن شركة أبل عن سلسلة آيفون 15 في سبتمبر المقبل.